قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بالمعلم وتأهيله وتحسين أوضاعه الاقتصادية
نزل 15 جنيه.. سعر الذهب في الصاغة الآن
استخدموا ألقابا مخالفة للحقيقة.. الحكومة: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء
وزير التعليم: نظام البكالوريا سيخفف الضغط عن أكثر من 900 ألف أسرة مصرية
بعد غياب بسبب وعكة صحية.. أحمد موسى يعود لتقديم برنامجه على صدى البلد السبت المقبل
مجلس الوزراء: أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء ولا يمتلكون أي صفة رسمية
سعيد لأنه لم يذهب إليهم.. جيرارد يحتفل بفشل آرسنال في ضم ألفاريز
وزير التعليم: تطوير 160 منهجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2026/ 2027
وزير التعليم : انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف القراءة والكتابة لـ13.9%
أنقذوا تايلاند.. احتجاجات متواصلة ضد السياح الإسرائيليين في بانكوك
مستلزمات طبية بـ 555 ألف دولار.. ننشىر حيثيات المحكمة في اتهام 5 موظفين بوزارة الصحة |خاص
وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب ارتفعت لـ87%..وكثافات الفصول انخفضت لـ41 في ابتدائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صناعة الفتوى المالية. الإفتاء تدرب باحثين ماليزيين على التعامل مع النوازل المعاصرة

دار الإفتاء المصرية تدرب باحثين ماليزيين
دار الإفتاء المصرية تدرب باحثين ماليزيين
محمد شحتة

شهدت الدورة التدريبية المتخصصة في المعاملات المالية المعاصرة للباحثين والخبراء بأكاديمية أفهام الماليزية، التي تنظمها إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عددًا من الفعاليات العلمية والتطبيقية الهادفة إلى تعريف المشاركين بمنهجية صناعة الفتوى وآليات العمل المؤسسي داخل دار الإفتاء المصرية، إلى جانب تعزيز الجوانب التطبيقية المرتبطة بالقضايا المالية المعاصرة.

وفي إطار الجانب التطبيقي للدورة، عُقدت محاضرة بعنوان "مناقشة مشروع فتوى في المعاملات المالية المعاصرة" ألقاها فضيلة الدكتور أحمد وسام، مدير الإدارة العامة للفتوى المكتوبة، وذلك في صورة جلسة نقاشية وحوارية تناولت كيفية دراسة النوازل المالية والتعامل معها إفتائيًّا داخل دار الإفتاء المصرية، مع إتاحة المجال للمتدربين لطرح آرائهم وتساؤلاتهم ومناقشة التصورات الفقهية والعملية المرتبطة بالنازلة.

الجمع بين فقه النص وفقه الواقع

واستهل الدكتور أحمد وسام اللقاء ببيان أهمية الجمع بين فقه النص وفقه الواقع في دراسة المعاملات المالية المعاصرة، مؤكدًا أن صناعة الفتوى لا تقوم على سرعة الإجابة فحسب، وإنما تتطلب الفهم الدقيق للواقعة، والتحرير الفقهي، والمناقشة، والمراجعة قبل الوصول إلى الحكم النهائي.

وتناول الحوار مراحل التعامل مع مشروع الفتوى، بدءًا من تحرير محل السؤال وفهم حقيقة المعاملة وأبعادها، ثم الدراسة الفقهية واستحضار الأقوال والأدلة ذات الصلة، والاستعانة بأهل الاختصاص لفهم الجوانب الاقتصادية والقانونية والمصرفية، وصولًا إلى مناقشة المشروع وصياغته ومراجعته واعتماده وتوثيقه.

كما تطرق، في سياق الحوار، إلى طريقة علماء القرن الماضي في كتابة الفتاوى، وما تميزت به من عناية بتحرير الواقعة ودقة العبارة وحسن عرض الحكم، وربط ذلك بما تقتضيه طبيعة الفتوى المعاصرة من تطوير أدوات البحث والصياغة مع الحفاظ على أصول الصناعة الإفتائية.

وشهدت الجلسة تفاعلًا مباشرًا من المتدربين من خلال الأسئلة والمداخلات والمناقشات حول كيفية التعامل مع النوازل المالية، وآليات الترجيح بين الآراء، وحدود الاستعانة بالمتخصصين، وأهمية المراجعة الجماعية في القضايا المركبة، بما أتاح الوقوف على الجوانب التطبيقية لمنهجية صناعة الفتوى.

وخلصت المناقشات إلى أن مشروع الفتوى في المعاملات المالية المعاصرة يمثل عملًا علميًّا مؤسسيًّا تتكامل فيه الدراسة الفقهية مع فهم الواقع والخبرة المتخصصة والحوار والمراجعة.

واختتم الدكتور أحمد وسام اللقاء بالتأكيد على أن الفتوى في المجال المالي تتصل بأموال الناس وحقوقهم، مما يقتضي مزيدًا من التثبت والتشاور والإحاطة بتفاصيل الواقعة قبل إصدار الحكم، بما يحقق مقصود الشريعة ويحفظ مصالح الناس.

كما تضمن البرنامج التدريبي للدورة عددًا من الزيارات الميدانية الهادفة إلى تعريف المشاركين بالتجربة الإفتائية المصرية ومؤسساتها العلمية والدينية، حيث زار الوفد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، أحد أبرز المعالم الدينية والتاريخية بالقاهرة، وكان في استقبالهم أئمة المسجد الذين قدموا شرحًا وافيًا حول تاريخ المسجد ومكانته في وجدان المسلمين ودوره العلمي والدعوي عبر العصور.

وشملت الزيارة ضريح سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، حيث سادت أجواء من الروحانية والسكينة، وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم العميق لما يحمله المقام من رمزية دينية وتاريخية في التراث الإسلامي. كما اطلع المشاركون على حجرة الآثار النبوية الشريفة التي تضم عددًا من المقتنيات المباركة، من بينها سيف النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومكحلته، ومصحف سيدنا الإمام علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، إلى جانب عدد من المقتنيات التاريخية الأخرى، منها أجزاء قديمة وحديثة من كسوة الكعبة المشرفة، والكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ محمد متولي الشعراوي (رحمه الله) أثناء إلقاء دروسه في التفسير.

كما زار المشاركون عددًا من إدارات دار الإفتاء المصرية، حيث نظمت إدارة التدريب زيارات ميدانية للإدارات الشرعية المختلفة داخل الدار، تعرفوا خلالها على طبيعة العمل واختصاصات كل إدارة ودورها في المنظومة الإفتائية، فضلًا عن التعرف على التنظيم الإداري والعلمي وآليات التنسيق بين الأقسام المختلفة بما يضمن جودة الفتوى ودقتها.

واطلع المتدربون على المراحل التفصيلية لإصدار الفتوى داخل دار الإفتاء المصرية، بدءًا من استقبال الاستفتاءات ودراسة الأحكام الشرعية واستحضار الأقوال المعتبرة ومراعاة مقاصد الشريعة ومتغيرات الواقع المعاصر، مرورًا بمرحلة التحرير والمراجعة العلمية الدقيقة، وصولًا إلى اعتماد الفتوى في صورتها النهائية، بما يعكس طبيعة العمل المؤسسي الجماعي الذي تتبناه دار الإفتاء المصرية في صناعة الفتوى.

دار الإفتاء فتاوى ماليزيا صناعة الفتوى المعاملات المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

دان ادم

زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز

نور الدين زكي

بطل كمال أجسام: حصلت على ذهبية وفضية وعدت لمصر لأجد نفسي راسبًا في 4 مواد

ترشيحاتنا

دان ادم

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 7 أسباب وراء تكرار العدوى

أدوات في مطبخك أكثر اتساخًا مما تتوقع

6 أدوات في المطبخ منبع للبكتيريا.. عليك الحذر منها

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا يعرفها الكثيرون عن دان آدم زوجة حسام حسن

دان ادم
دان ادم
دان ادم

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد