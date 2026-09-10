الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر عن أبها وخميس مشيط

أعلن الدفاع المدني السعودي يوم الخميس زوال الخطر عن مدينة أبها، بعدما أطلقت الإنذار المبكر في وقت سابق في مدينتي أبها وخميس شميط.

وقال الدفاع المدني السعودي في بيان عاجل "تنبيه زال الخطر عن مدينة أبها، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم 998".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أبلغت المملكة العربية السعودية منظمة أوبك أن إنتاجها النفطي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تعرضت طرق تصدير المملكة لضغوط بسبب هجمات إيران في مضيق هرمز وميليشيا الحوثي في ​​اليمن.

ووفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج يوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك وواحدة من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، أبلغت أمانة المنظمة أن الإنتاج انخفض بمقدار 1.9 مليون برميل يومياً ليصل إلى 6.238 مليون برميل يومياً في أغسطس.

كما تراجعت صادرات المملكة من النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد، وفقاً لبيانات شركة "كيبلر" لتحليلات البيانات البحرية. وبلغت صادرات السعودية 3.2 مليون برميل يومياً في أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً.