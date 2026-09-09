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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«مدير المدرسة وزير في مدرسته».. صالحة عبد الفضيل بعد تكريم وزير التعليم: «التكريم رفع معنوياتي.. وبعشق مهنتي»

الأبلة صالحة
الأبلة صالحة
إبراهيم الهواري

أعربت صالحة عبد الفضيل، مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها في محافظة القليوبية، عن سعادتها الكبيرة بتكريم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لها، مؤكدة أن التكريم كان له أثر بالغ على معنوياتها، ومنحها دفعة قوية لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لخدمة الطلاب والارتقاء بالمدرسة.
وقالت صالحة، في تصريحات خاصة لصدى البلد عقب تكريمها، إن لقاءها بوزير التربية والتعليم شهد مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمدرسة، وفي مقدمتها أزمة الكثافة الطلابية، وحالة المبنى الحالي، وموعد إنشاء المبنى الآخر، إلى جانب موقف الكتب المدرسية وحوافز المعلمين.


وأوضحت أن الوزارة أبدت اهتمامًا باحتياجات المدرسة، ووجهت بإرسال لجنة لمتابعة مطالبها والعمل على بحث سبل توفيرها، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت سيارة لنقلها برفقة نادر علي، مدير مدرسة برقطا الإعدادية بكفر شكر، إلى مقر لقاء الوزير، مؤكدة أن الاستقبال كان جيدًا للغاية.
وكشفت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير أن الوزير تحدث خلال اللقاء عن أهمية مدير المدرسة ودوره، قائلًا: «مدير المدرسة وزير في مدرسته، محدش يتعدى عليه»، مؤكدة أن هذه الكلمات كان لها تأثير كبير عليها ورفعت من معنوياتها.
وعن حالة التفاعل مع مقاطع الفيديو التي ظهرت من داخل المدرسة، أعربت صالحة عن سعادتها بالدعم الكبير الذي تلقته من المواطنين والإشادات بما تم إنجازه، قائلة: «مبسوطة بدعم الناس.. وصدق اللي قال يا مصر بتعمليها إزاي»، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل حافزًا لها على مواصلة العمل.
ونفت مديرة المدرسة ما تردد بشأن حصول المدرسة على تبرعات من بعض الأشخاص للمساهمة في أعمال التطوير، قائلة: «مخدناش تبرعات من حد خالص، ولا حد جاب لنا حاجة»، مؤكدة استعدادها لمواجهة أي شخص يثبت أنه قدم تبرعات للمدرسة.
وشددت صالحة على أن ما قامت به داخل المدرسة جاء بدافع حبها لمهنتها وحرصها على مصلحة الطلاب، قائلة: «بعشق مهنتي وبخلص فيها.. ولو بصينا للمرتب مش هنشتغل».
وأضافت أنها لم تكن تعلم مسبقًا بموعد زيارة محافظ القليوبية للمدرسة، مؤكدة أن تركيزها كان ولا يزال منصبًا على أداء مهام عملها ومتابعة شؤون الطلاب والمدرسة.
واختتمت مديرة مدرسة الشهيد أحمد سمير حديثها بالتأكيد على تقديرها الكبير للتكريم الذي حصلت عليه، والدعم الذي وجدته من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الكلمات والمواقف تمثل دافعًا جديدًا لها للاستمرار في أداء رسالتها التعليمية بكل إخلاص.

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