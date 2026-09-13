ندوة لإعلام الداخلة تناقش خارطة الطريق لضمان صحة وسلامة طلاب المدارس

نظم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، اليوم ندوة تثقيفية موسعة بعنوان «الاستعدادات الصحية والوقائية لاستقبال العام الدراسي الجديد»، جاءت الندوة تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي اللواء دكتور تامر شمس الدين ، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد حمدي سعيد.

شارك في الندوة وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد الدكتور حسام صفوت، ومدير عام الإدارة الصحية بمركز الداخلة الدكتور عبدالله كامل، ومدير إدارة التربية والتعليم بالداخلة الأستاذ أيمن حنفي، ومدير إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالمحافظة الدكتور أبوبكر محمود .

شهدت الندوة حضورا مكثفا من مسؤولي قطاعات الصحة والتعليم ، إلى جانب عدد من مديري المدارس، والإعلاميين، والمهتمين بالشأن التعليمي والصحي ، بهدف وضع خارطة طريق تضمن سلامة الطلاب وصحتهم مع إنطلاق الدراسة.

​افتتح الندوة مدير مجمع إعلام الداخلة محسن محمد، مرحباً بالضيوف، مؤكدا في كلمته على الدور المحوري لقطاع الاعلام الداخلي في نشر الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الصحي والتعليمي.

وشدد في الوقت ذاته على أن الوقاية خير من العلاج، وأن ترسيخ السلوكيات الوقائية يمثل الحصن الأول لحماية أبنائنا لضمان استمرار العملية التعليمية بنجاح، انطلاقاً من المبدأ الخالد «العقل السليم في الجسم السليم».

​من جانبه أوضح الدكتور حسام صفوت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد في كلمته، أن المديرية أنهت كافة استعداداتها اللوجستية والفنية لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال مراجعة جاهزية الوحدات الصحية ومكاتب الصحة بمختلف المراكز.

​وأشار إلى أن الخطة تتضمن تطعيم الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ضد الأمراض المعدية وتفعيل الفحص الطبي الشامل للطلاب الجدد، ضماناً للاكتشاف المبكر لأي حالات مرضية وتوفير الرعاية اللازمة لها فوراً.

​وأضاف الدكتور صفوت أن التنسيق المستمر مع قطاع التعليم يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التعليمية بكل دقة، مؤكداً توفير كافة الأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية اللازمة للفرق الميدانية بالمدارس.

على صعيد متصل ​تناول الدكتور عبدالله كامل، مدير إدارة الصحة بالداخلة، الجانب الميداني والتنفيذي للتطبيقات الصحية داخل المدارس ، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد من أجل توفير بيئة صحية وآمنة في كافة المؤسسات التعليمية.

​وأكد على أهمية التهوية الجيدة داخل الفصول الدراسية والتأكد من سلامة مصادر المياه والخزانات والنظافة العامة داخل المدارس لتجنب انتشار الأفكار والأمراض الفيروسية والمعدية.

​ولفت إلى تنظيم دورات تدريبية مكثفة لمشرفي الصحة بالمدارس للتعامل السريع والأولي مع أي حالات اشتباه أو إصابات طارئة، بما يضمن سلامة البيئة المدرسية طوال العام.

وحول استعدادات المؤسسات التعليمية، أكد أيمن حنفي مدير الإدارة التعليمية بالداخلة على الشراكة الكاملة والوثيقة بين الإدارة التعليمية والقطاع الصحي لضمان انتظام الدراسة وسط إجراءات احترازية متكاملة.

​واستعرض حنفي جهود الإدارة في تجهيز المباني المدرسية، والمتابعة اليومية لنظافة الفصول والدورات الصحية، وتوفير أدوات التطهير والتعقيم اللازمة بكافة المنشآت التعليمية.

​واختتم حديثه بالإشارة إلى دور المدرسة في بناء القناعات الصحية لدى الطلاب، مشدداً على تنظيم أنشطة إعلامية وصحية داخل المدارس لحث الطلاب على اتباع العادات السليمة وممارسة الرياضة.

من جهته، ​استعرض الدكتور أبوبكر محمود مدير التخطيط بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الإطار الاستراتيجي لخطة الوقاية، موضحاً أنها تعتمد على تحليل البيانات والرصد المبكر للترصد الوبائي.

​وأشار إلى توزيع الفرق الطبية بناءً على الكثافات الطلابية والتوزيع الجغرافي لمدارس المحافظة، لضمان التغطية الشاملة لكافة التجمعات التعليمية دون استثناء.

​وأكد أن التخطيط السليم يستهدف متابعة مؤشرات الأداء الصحي بالمدارس بصفة دورية، والتدخل السريع لتعديل المسار والتغلب على أية معوقات قد تواجه سير العمل الوقائي.

​نقاشات موسعة وتفاعل جماهيري

​حظيت الندوة بنقاش وحوار موسع بين الجمهور والمنصة، تناولت مختلف محاور خطة الاستعدادات الصحية والبيئة الشاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد ، كما​ خرجت الندوة بعدد من التوصيات الهامة لضمان سلامة الطلاب، من بينها

​التوسع في حملات التوعية الميدانية لأولياء الأمور للتعريف بآليات وسلوكيات الحفاظ على صحة الأبناء ، و​التحديث الدوري للبطاقات الصحية الخاصة بالطلاب ومتابعة التطعيمات في مواعيدها المقررة.

أدار الندوة محمود عزت الاعلامي بمجمع اعلام الداخلة، تحت إشراف مدير المجمع محسن محمد.



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