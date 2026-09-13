«ثوانٍ تنقذ حياة».. مبادرة شبابية بطور سيناء لنشر ثقافة الإسعافات الأولية

تواصل مبادرة «ثوانٍ تنقذ حياة» بمحافظة جنوب سيناء جهودها التوعوية والتدريبية لنشر ثقافة الإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بكيفية التعامل السريع والصحيح مع الحالات الطارئة، انطلاقًا من أن ثوانٍ معدودة قد تكون فارقة في إنقاذ حياة إنسان.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج «نتشارك» التابع لوزارة الشباب والرياضة، بمدينة طور سيناء، بقيادة أحمد عزام محمد، وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، والعمل على أن يكون في كل منزل شخص واحد على الأقل يمتلك المعرفة الأساسية بالإسعافات الأولية، وقادرًا على اتخاذ التصرف الصحيح لحين وصول المختصين.

وتركز المبادرة على نشر الوعي بمبادئ الإسعافات الأولية، وتدريب الشباب والمواطنين على التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب التوعية بإصابات الملاعب والحالات الحرجة، وتعزيز مفهوم «سلامتك أولًا»، ونشر ثقافة سرعة الاستجابة والتصرف السليم في المواقف الطارئة.

ونظمت المبادرة عددًا من الندوات وورش العمل والفعاليات التوعوية والتدريبات العملية في مجال الإسعافات الأولية، فضلًا عن تنفيذ أنشطة متخصصة للتوعية بإصابات الملاعب وطرق التعامل مع الحالات الطارئة المختلفة.

كما نفذت المبادرة تدريبات ومحاكاة عملية بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، تضمنت تطبيق الإسعافات الأولية في حالات الأزمات، والتدريب على العمل بروح الفريق، والتعرف على الفرق الموجودة في الميدان وأدوارها، إلى جانب التدريب على سرعة الاستجابة والتعامل المنظم مع الأزمات والمواقف الحرجة.

وشملت أنشطة المبادرة كذلك تنظيم عدد من الندوات والفعاليات بالتعاون مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الشريكة، بهدف الاستفادة من الخبرات المتخصصة في مجالات الأولية والطوارئ، وتحويل المعرفة النظرية إلى مهارات عملية يمكن تطبيقها عند الحاجة.

وتعاونت المبادرة مع عدد من الجهات والمؤسسات، من بينها مديرية الشباب والرياضة، ومديرية الأوقاف، والهلال الأحمر المصري، ومديرية الصحة، وهيئة الإسعاف المصرية، وجمعية اقرأ بمحافظة جنوب سيناء، ومديرية التربية والتعليم، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات الأخرى.

وتسعى مبادرة «ثوانٍ تنقذ حياة» خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في أنشطتها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب والمواطنين، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية داخل المجتمع، بما يسهم في رفع مستوى الوعي وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وصولًا إلى مجتمع يمتلك أفراده المهارات الأساسية التي قد تسهم في إنقاذ حياة إنسان قبل وصول الفرق المتخصصة.

وتؤكد المبادرة برسالتها أن تعلم الإسعافات الأولية ليس مجرد مهارة إضافية، وإنما مسؤولية مجتمعية، فقد تكون «ثوانٍ» قليلة هي الفارق بين الخطر والنجاة، وبين الإصابة وإنقاذ حياة.

وقال احمد عزام قائد المبادرة ان المبادرة حصل علي المركز الاول على مستوى جنوب سيناء مشيرا الي أن المبادرة مستمرة لتفيذ العديد من الفعاليات خلال الفترة القادمة.