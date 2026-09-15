طريقة عمل البامية الويكا على أصولها.. سر القوام والطعم المصري

تعد البامية الويكا من أشهر الأكلات المصرية التقليدية، وتختلف عن البامية بالطريقة المعتادة في أنها تعتمد على فرم البامية مع الثوم والكزبرة والتقلية، لتصبح ذات قوام مميز وطعم غني.



المكونات

نصف كيلو بامية صغيرة أو متوسطة

4 إلى 5 فصوص ثوم

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة كبيرة سمن أو زيت

1 إلى 2 كوب شوربة ساخنة حسب القوام المطلوب

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

عصير ليمونة صغيرة

رشة كمون اختيارية



طريقة التحضير

تغسل البامية جيدا وتجفف، ثم تزال الأطراف وتقطع إلى حلقات صغيرة.

توضع البامية في حلة مع كمية مناسبة من الشوربة الساخنة، وتترك على نار متوسطة حتى تنضج وتصبح طرية.

بعد ذلك تستخدم المفراكة أو ملعقة خشبية قوية لهرس البامية جيدا حتى تحصل على القوام المعروف للويكا.

وفي طاسة أخرى، يسخن السمن أو الزيت، ثم يضاف الثوم المهروس والكزبرة الجافة، وتقلب التقلية حتى تظهر رائحتها ويأخذ الثوم لونا ذهبيا خفيفا.

تضاف التقلية إلى البامية وتقلب جيدا، ثم يضاف الملح والفلفل والكمون، وفي النهاية يمكن إضافة القليل من عصير الليمون.

سر الويكا الناجحة.

السر في الويكا المصرية هو عدم الإفراط في كمية الشوربة من البداية؛ لأن الهدف الحصول على قوام متماسك وليس بامية سائلة.

كما أن تحمير الثوم والكزبرة دون حرقهما يعطي الطبق النكهة المميزة، ويمكن التحكم في درجة التماسك بإضافة الشوربة تدريجيا.