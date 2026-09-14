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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حركة تكليفات وتعديلات وظيفية موسعة في حي بولاق الدكرور بالجيزة

المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
المهندس طه عبد الصادق رئيس حي بولاق الدكرور
أحمد زهران

أصدر المهندس طه عبدالصادق، رئيس حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، القرار الإداري رقم (122) لسنة 2026 بتاريخ 30 أغسطس 2026، والذي يتضمن حركة تغييرات وتكليفات وظيفية جديدة لعدد من القيادات والعاملين بالحي، وذلك لصالح العمل وتنفيذاً للقوانين واللوائح المنظمة للإدارة المحلية والخدمة المدنية.

وجاءت التكليفات الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور القرار على النحو التالي:

-عبد الحميد جمال الدين علي: التكليف بوظيفة مشرف عام على الحي "ميداني" بالتكليف خلال الفترة الليلية (بجانب عمله الأصلي كقائم بأعمال مدير إدارة الأسواق).

-رجب أبو ضيف عطية: التكليف بوظيفة مسؤول رصد ومتابعة النظافة داخل نطاق الحي خلال الفترة الليلية (بجانب عمله كمُدير إدارة الرصد والمتابعة للنظافة).

-علي بهنساوي علي بهنساوي: التكليف بوظيفة مسؤول رصد ومتابعة النظافة داخل نطاق الحي خلال الفترة الليلية (بجانب عمله كوكيل إدارة الرصد والمتابعة للنظافة).

-محمود صابر مهني أحمد: التكليف بأعمال مدير إشغالات القطاع الشمالي 1 (بدلاً من قائم بأعمال مدير إشغالات القطاع الجنوبي 1).

-قاسم حسين قاسم السيد: التكليف بأعمال مدير إشغالات القطاع الشمالي 2 (بدلاً من قائم بأعمال مدير إشغالات القطاع الجنوبي 2).

-رمضان سيد محمود الزناتي: التكليف بأعمال مدير إشغالات القطاع الجنوبي 2 (بدلاً من قائم بأعمال مدير إشغالات القطاع الشمالي 1).

محمد عبد المنعم أحمد: التكليف بأعمال مدير إشغالات القطاع الجنوبي 1 (بدلاً من قائم بأعمال مدير إشغالات القطاع الشمالي 2).

وأكدت المادة الثانية من القرار على بدء العمل بهذه التكليفات رسمياً من تاريخ صدور القرار، مع توجيه جميع الجهات والإدارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور اخبار الجيزة

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