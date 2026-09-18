أفضل دعاء يوم الجمعة للرزق.. احرص عليه الآن وحتى غروب الشمس

أفضل دعاء يوم الجمعة للرزق.. يحرص المسلمون على اغتنام يوم الجمعة في الإكثار من الدعاء وطلب ما يحتاجون إليه من الله عز وجل، لما لهذا اليوم من فضل ومكانة خاصة، وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى وجود ساعة في يوم الجمعة يُرجى فيها إجابة الدعاء، ما يجعلها فرصة للتضرع إلى الله وسؤاله الرزق والفرج وقضاء الحوائج.

أفضل دعاء يوم الجمعة للرزق

وردت أحاديث نبوية في فضل ساعة الإجابة يوم الجمعة، فعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ؛ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ».

وروى الترمذي من حديث كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاه»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: «حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إِلَى الِانْصِرَافِ مِنْهَا».

أدعية يوم الجمعة للرزق والبركة وتيسير الأمور

يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام لا تخيب رجائنا ولا تضيع مسعنا ولا تكسر بخاطرنا، يا ذا الجلال والإكرام بحق النبي محمد صل الله عليه وسلم أنر بصائرنا وقنا شر الظالمين والحاقدين والحاسدين وافتح لنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

اللهم أسألك بعظيم قدرتك أن تجعل أهلي من عبادك الصالحين، وتجعل ختام أمرهم جنة الخلد يا رحمن يا رحيم، يا واسع الرزق يا كريم، اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير لأهلي وارزقهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وأجعلهم من أهل القرآن.

يا رب افتح بصيرة أهلي وأنر قلوبهم بنورك الذي لا ينطفئ، واجعل الإيمان والطاعة مُبتغاهم في الدنيا والآخرة.

اللهم أسألك بعدد من سجد لك في بيتك المحرم من يوم أن خلقت الدنيا إلى يوم القيامة أن تعافي أمة محمد وترزقهم العفو والعافية وأن تحفظ الإسلام والمسلمين وأن تفرج كربنا وتيسر أمرنا وتغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد.

يا حي يا قيوم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

يا إلهي إنّي أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهّر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شرّي، وتكشف بها همّي وغمّي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيّض بها وجهي يا أرحم الرّاحمين.