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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الحملة القومية للتحصين
الحملة القومية للتحصين
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية، من خلال 1,254 لجنة بيطرية، وذلك خلال الأسبوع الثالث من فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري بأسيوط، في إطار جهود الدولة للوقاية من الأمراض الوبائية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بالمحافظة.

تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، مدير عام المديرية، تواصل تنفيذ أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين من خلال فرقها البيطرية المنتشرة بمختلف القرى والمراكز.

ولفت إلى أن إجمالي ما تم تحصينه خلال الأسبوع الثالث بلغ 82 ألفًا و577 رأس ماشية، عبر 1,254 لجنة تحصين، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للوصول إلى المربين وتقديم الخدمات الوقائية اللازمة لحيواناتهم، وتعزيز الحماية الصحية للثروة الحيوانية.

وأكد اللواء محمد علوان أن الحملات القومية للتحصين تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الوقاية من الأمراض الوبائية، وتسهم في حماية الثروة الحيوانية، والحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المربون، فضلًا عن دعم استقرار الإنتاج الحيواني وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار إلى أهمية استمرار أعمال التحصين والتقصي الوبائي والتوعية البيطرية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على مقدرات الوطن ودعم التنمية الريفية المستدامة.

وأضاف المحافظ، أن جهود مديرية الطب البيطري لم تقتصر على أعمال التحصين، وإنما امتدت إلى تنفيذ منظومة متكاملة للتقصي الوبائي والإنذار المبكر، حيث نفذت الفرق البيطرية 1,214 لجنة تقصي، أجرت أعمالها من خلال زيارة 3,595 منزلًا في 1,266 قرية، بهدف رصد أي مؤشرات مرضية، وجمع البيانات الميدانية، ودعم سرعة التعامل مع أي اشتباهات، بما يعزز كفاءة منظومة الوقاية ويحافظ على سلامة القطعان.

وأكد أن المديرية تواصل جهودها لرفع الوعي البيطري لدى المربين، من خلال تنظيم 88 ندوة إرشادية تناولت أهمية التحصين الدوري، وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية، وإجراءات الأمان الحيوي داخل الحظائر والمزارع، إلى جانب التوعية بالممارسات السليمة في رعاية الحيوانات، منوها بأن نشر الوعي يمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح برامج الوقاية، ويعزز التعاون بين الأجهزة البيطرية والمربين.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التزام المربين بتحصين حيواناتهم في المواعيد المحددة، والتعاون مع الفرق البيطرية المنتشرة بالقرى والمراكز، والإبلاغ الفوري عن أي أعراض أو اشتباهات مرضية، حفاظًا على صحة الحيوانات ودعم استقرار الإنتاج الحيواني، مؤكدًا أن كل خطوة في منظومة التحصين والتقصي والتوعية تمثل استثمارًا في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

ووجه اللواء محمد علوان باستمرار تكثيف أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين، وتذليل أي معوقات أمام الفرق البيطرية، وضمان وصول الخدمات الوقائية إلى أكبر عدد ممكن من المربين، مع مواصلة أعمال المتابعة والتقصي والتوعية، بما يسهم في تحقيق أهداف الحملة، وحماية الثروة الحيوانية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء منظومة إنتاج حيواني أكثر أمانًا واستقرارًا.

أسيوط محافظ أسيوط لجنة بيطرية مرضي الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع مديرية الطب البيطري بأسيوط الأمراض الوبائية

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