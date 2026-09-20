حملات تموينية على مخابز الشهداء والباجور وتحرير محاضر لمخالفات الأوزان والنظافة

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنوفية الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المخابز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة انتظام العمل والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والنظافة، والتعامل الفوري حيال ما يتم رصده من مخالفات.

وفي هذا الإطار، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء حملة تفتيشية على عدد من المخابز بقرى وحدة زاوية البقلي وكفر عشما، أسفرت عن تحرير محاضر، لعدم نظافة المخبز وأدوات العجن، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر رغيف الخبز.

كما تم تنفيذ حملة تموينية على عدد من المخابز بقريتي مشيرف ومسجد الخضر بمركز الباجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفات نقص وزن الخبز، ومخالفة متطلبات النظافة.

وأكد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، استمرار تكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتشديد الرقابة على المخابز ومتابعة الالتزام بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة، مشدداً على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وفحصها ميدانياً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على حقوق المواطنين.