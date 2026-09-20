بقائي يرد على واشنطن: اتهاماتكم لإيران تعكس ما فعلته أمريكا في الحرب

صعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لهجته تجاه الإدارة الأمريكية، رداً على اتهامات وجهتها المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى طهران، قائلاً إن معظم ما ورد في قائمة الاتهامات الأمريكية ينطبق، بحسب وصفه، على أفعال وسياسات نفذتها الولايات المتحدة أو دعمتها.

وكتب بقائي، مساء السبت، عبر منصة «إكس»، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض قدمت «قائمة طويلة من الاتهامات» ضد إيران، مضيفاً أن معظم هذه الاتهامات «بدقة مثيرة للدهشة» تصف الأفعال نفسها التي قال إن الولايات المتحدة بادرت إليها أو ارتكبتها أو قدمت الدعم لها.

واتهم المسؤول الإيراني واشنطن بما وصفه بـ«التضليل والتهرب من الواقع»، معتبراً أن ما وصفه بـ«الإسقاط» ليس أمراً مفاجئاً، قبل أن يختتم رده بعبارة ذات طابع ديني قال فيها إن «الأشرار يلوذون بالفرار، حتى عندما لا يلاحقهم أحد».

وجاء رد بقائي بعد تصريحات لنائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، اتهمت فيها إيران بارتكاب هجمات ضد أمريكيين، وتنفيذ هجمات في مضيق هرمز، إلى جانب شن هجمات ضد دول في المنطقة.

وبحسب ما نقلته التصريحات الأمريكية، قالت كيلي إن إيران هي الطرف الوحيد في الصراع الذي ارتكب جرائم حرب، في حين لم تتطرق في حديثها إلى الاتهامات الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن عملياتها العسكرية ضد إيران.

وتزامنت هذه التصريحات مع تقرير حديث لبعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، قالت فيه إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب خلال ضربات عسكرية على منشآت مدنية في إيران، بينما خلص التقرير نفسه إلى اتهام السلطات الإيرانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حملة قمع احتجاجات داخلية.