مع احتفاظهم بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 208 الصادر في 21 سبتمبر 2026، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1342 بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء القرار رقم 1283 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم أشرف عبد المنعم محمد راضی وآخرهم محمد أحمد محمد رزق المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.