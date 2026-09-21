نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتفقد سير العملية التعليمية

أجرى الدكتور طه عاشور ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بكليتي الحقوق وعلوم الرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد منصور ، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد نبهان، عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور تامر عرفة وكيل كلية علوم الرياضة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هاني زكريا وكيل كلية علوم الرياضة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس .



وخلال جولته ، هنأ الدكتور طه عاشور القيادات الأكاديمية والعاملين والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد ، متمنيا لهم عام دراسي موفق مليء بالنجاحات والتميز ، واطمأن نائب رئيس الجامعة ، على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية والالتزام بجدول المحاضرات وفق الجداول الدراسية المعلنة.

بناء شخصة الطلاب



كما تفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته عدد من الأنشطة الطلابية ، داعيا الطلاب الجدد إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الجامعة على مدار العام ، لما لها من دور في بناء شخصيتهم ، وتنمية مهاراتهم ، وحثهم على الاجتهاد والسعي من أجل تحقيق أهدافهم المستقبلية.

كما تفقد أعمال الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة ، للتأكد من انتظام العمل وللوقوف علي الإجراءات المتبعة لاستقبال الطلاب وحتى استكمال الفحوصات الطبية المقررة.

وأكد الدكتور طه عاشور ، علي أهمية الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقواعد الأخلاقية التي ترسخ الاحترام المتبادل وتدعم بيئة تعليمية آمنة ، لافتا إلي اتباع الجامعة سياسة الباب المفتوح من أجل الاستماع لشكاوى ومقترحات الطلاب والتواصل المستمر معهم لحل أي عقبات تواجههم.