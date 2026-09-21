قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يحسم 3 ملفات مهمة.. مفاجأة بشأن أموال بيزيرا وموعد صرف المستحقات
وزير التعليم من المنيا: متابعة ميدانية للمدارس ..واستغلال أمثل للمباني لخفض الكثافات
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة.. هالاند يحافظ على الصدارة
أمريكا ترفض منح تأشيرات دخول لفريق الاتصالات التابع للرئيس الإيراني لدى الأمم المتحدة
3 شهداء برصاص وقصف الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم
حملة قومية مجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.. المواعيد والتفاصيل
اتحضر للأخضر.. تكثيف أعمال التشجير وزراعة الزهور بشوارع الدقي
الكرملين: لا نهدد أوروبا وعقوبات ترامب غير مجدية.. وألمانيا تراجعت بسبب منع الغاز الروسي
وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% والتركيز على "جودة الوظائف"
بعد انخفاض الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق صنابير المياه من داخل مسجد بالدقهلية
رئيس هيئة الرعاية الصحية يطلق مؤتمر «Cardio Excellence» لبحث أحدث علاجات أمراض القلب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتفقد سير العملية التعليمية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور طه عاشور ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية بكليتي الحقوق  وعلوم الرياضة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد منصور ، عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد نبهان، عميد كلية علوم الرياضة،  والدكتور تامر عرفة وكيل كلية علوم الرياضة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هاني زكريا وكيل كلية علوم الرياضة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس .


وخلال جولته ، هنأ الدكتور طه عاشور القيادات الأكاديمية والعاملين والطلاب ببدء العام الدراسي الجديد ، متمنيا لهم عام دراسي موفق مليء بالنجاحات والتميز ، واطمأن نائب رئيس الجامعة ، على انتظام سير العملية التعليمية داخل المدرجات والقاعات الدراسية والالتزام بجدول المحاضرات وفق الجداول الدراسية المعلنة.

بناء شخصة الطلاب


كما تفقد نائب رئيس الجامعة خلال جولته عدد من الأنشطة الطلابية ، داعيا الطلاب الجدد إلى أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الجامعة على مدار العام ، لما لها من دور في بناء شخصيتهم ، وتنمية مهاراتهم ، وحثهم على الاجتهاد والسعي من أجل تحقيق أهدافهم المستقبلية.
كما تفقد أعمال الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة ، للتأكد من انتظام العمل وللوقوف علي الإجراءات المتبعة لاستقبال الطلاب وحتى استكمال الفحوصات الطبية المقررة.
وأكد الدكتور طه عاشور ، علي أهمية الالتزام بمدونة السلوك الطلابي والقواعد الأخلاقية التي ترسخ الاحترام المتبادل وتدعم بيئة تعليمية آمنة ، لافتا إلي اتباع الجامعة سياسة الباب المفتوح من أجل الاستماع لشكاوى ومقترحات الطلاب والتواصل المستمر معهم لحل أي عقبات تواجههم.

جامعة بنها جولة تفقدية كلية الحقوق كلية علوم الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

الزوجين

ماقدرتش تستحمل فراقه.. وفاة سيدة بعد 15 يوما من رحيل زوجها في الفيوم

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

قراءة القرآن

سورة في القرآن تنمي الذاكرة وتعالج النسيان وتجلب الرزق.. داوم على قراءتها

ترشيحاتنا

العارف

العارف أحدث المنضمين.. أفلام تعود بأجزاء ثانية بعد سنوات

أمير المصري

في دور لوكا.. أمير المصري يشارك فى مسلسل MobLand ضيف شرف

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تنضم لبطلات رمضان 2027 بمسلسل ما تيجي نشوف

بالصور

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

السكتة القلبية تنهي حياته أثناء النوم.. جمال شعبان ينعى أحد الكيميائيين

وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال
وفاة الكيميائي ياسر محمد كمال

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول السودانى؟

حمل الأمانة وأنقذ مصر من مخطط الفوضى.. 5 سنوات على رحيل المشير طنطاوي| صور

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد