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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

41 مليون جنيه لتطوير قسم وقاية النبات بجامعة بنها

قسم وقاية النبات
قسم وقاية النبات
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، افتتاح مشروع رفع كفاءة وتطوير قسم وقاية النبات بكلية الزراعة بمشتهر، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون جنيه، ضمن خطة الجامعة لتحديث منشآتها التعليمية والبحثية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب احتياجات الطلاب والباحثين ومتطلبات سوق العمل.


ويمتد مبنى قسم وقاية النبات على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1905 أمتار مربعة، ويتكون من دور أرضي ودورين علويين، ويضم 7 معامل، وقاعتين، و16 غرفة مخصصة لأعضاء هيئة التدريس.
وشملت أعمال التطوير تحديث ورفع كفاءة المعامل الطلابية والبحثية، وتطوير قاعات التدريس، إلى جانب تجهيز ورفع كفاءة مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بما يوفر بيئة مناسبة للتدريس والتدريب وإجراء البحوث العلمية.
ويمثل تطوير القسم خطوة مهمة في دعم العملية التعليمية بكلية الزراعة، من خلال توفير معامل وقاعات مجهزة تساعد الطلاب على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، وتنمية مهاراتهم العلمية والتخصصية.
كما تسهم الإمكانات الجديدة في تحسين البيئة التعليمية داخل القسم، وتوفير مساحات مناسبة للتدريس والتدريب، بما يدعم جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

دعم الأنشطة البحثية 


ولا يقتصر دور تطوير القسم على الجانب التعليمي، بل يمتد إلى دعم الأنشطة البحثية من خلال رفع كفاءة المعامل البحثية وتوفير بيئة ملائمة للباحثين، بما يساعد على إجراء الدراسات والتجارب العلمية في مجال وقاية النبات.


ويمثل التخصص أحد المجالات المرتبطة بالتحديات الزراعية، وفي مقدمتها حماية المحاصيل من الآفات والأمراض النباتية، وهو ما يبرز أهمية دعم الإمكانات التعليمية والبحثية للقسم، وتعزيز ارتباطها باحتياجات القطاع الزراعي والمجتمع.
وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن تطوير المنشآت التعليمية والمعامل البحثية يأتي ضمن استراتيجية جامعة بنها للارتقاء بمستوى العملية التعليمية والبحثية، وتوفير الإمكانات والتجهيزات الحديثة التي تهيئ المناخ المناسب للطلاب والباحثين.


وأشار إلى حرص الجامعة على مواكبة التطورات العلمية ومتطلبات التنمية وسوق العمل، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع.

جامعة بنها كلية الزراعة قسم وقاية النبات المعامل القاعات

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