وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات جامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددًا من القرارات الجديدة شملت تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة.



وشملت القرارات تعيين الدكتور علي محمود مصطفي الأستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة ، وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وتعيين الدكتور محمد طه عبد الفتاح الأستاذ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، وكيلاً للكلية لشئون الدراسا العليا والبحوث.



كما شملت القرارات تعيين الدكتورة مني سالم محمود الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية ، رئيسا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بالكلية ، وتعيين الدكتورة أميمة محمود محمد الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري ، رئيس لمجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية .