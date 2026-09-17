قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العاهل الأردني: توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا ونتطلع لتعزيز استقرار لبنان والمنطقة
الرئيس السيسي يوجه بحماية الأطفال دون 15 عامًا من إساءة استخدام السوشيال ميديا
الرئيس السيسي: إصلاح مؤسسات الدولة يحتاج مسارًا جادًا.. وعامل الوقت حاسم
لمن يعاني من بطء الإنترنت.. خطوات تسريع الواي فاي المنزلي فوراً
أنا محدش فاكرني.. مروة عبد المنعم تخرج عن صمتها : أنا ليه مش بمثل ومحدش بيعرض عليا أدوارl خاص
مفاجأة| القضاء الإداري يحسم الجدل حول صور الأطفال والمتهمات على صفحات الداخلية
مساحات محددة وQR Code .. التفاصيل الكاملة لمنظومة الأكشاك الجديدة بالقاهرة
الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر من أهداف دورات الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن من أهداف دورات الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر.

وقال الرئيس السيسي إن ما حدث في مصر خلال عامي 2011 و2012 لم ينته، وإن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا، مؤكدًا ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك.

وأضاف أن مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين.

وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم، لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وعدم تكرار محاولات هدم الدولة


 

الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

الزمالك

فريق محظوظ.. إعلامي ينتقد أداء الزمالك في الدوري ويشيد بالمهدي

ترشيحاتنا

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات منظومة إمداد الغاز والتعامل مع ذروة الصيف

مصر للطيران

مصر للطيران الناقل الرسمي لرحلة العمر لأوائل الثانوية العامة المتجهة إلى برلين.. صور

الأرصاد تكشف أسرار البرق والرعد .. وكيفية تشكل العواصف الرعدية ومخاطرها

الأرصاد تكشف أسرار البرق والرعد .. وكيفية تشكل العواصف الرعدية ومخاطرها

بالصور

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد