الرئيس السيسي: تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر من أهداف دورات الأكاديمية العسكرية

أفادت قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن من أهداف دورات الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد فكرة تخريب مصر.

وقال الرئيس السيسي إن ما حدث في مصر خلال عامي 2011 و2012 لم ينته، وإن الإلحاح لإسقاط الدولة ما زال موجودًا، مؤكدًا ضرورة أن يكون الشعب والأسر واعين ومنتبهين لذلك.

وأضاف أن مسؤولية الحفاظ على الدولة المصرية تقع على الجميع، وليس فقط على المسؤولين والمفكرين والإعلاميين.

وأكد الرئيس ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة بالخريجين الذين حصلوا على دورات الأكاديمية العسكرية ومتابعتهم، لضمان اكتمال تنفيذ الفكرة وعدم تكرار محاولات هدم الدولة



