مدير تعليم القليوبية يحيل مدير مدرسة للتحقيق ويوجه بفصل فصول البنين عن البنات خلال جولة مفاجئة بمدارس بنها

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الخميس ، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من مدارس إدارة بنها التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الانضباط داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية.



وشملت الجولة مدارس علاء الحبشي بالشموت، والشموت الإعدادية المشتركة، والشموت الثانوية المشتركة، ورافق مدير المديرية خلال الجولة الدكتور سعد عسل، مدير عام إدارة بنها التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس، تابع الدكتور ياسر محمود انتظام الدراسة داخل الفصول، ومستوى النظافة، وانتظام الطلاب والعاملين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ووجه مدير المديرية خلال الجولة بضرورة فصل فصول البنات عن فصول البنين في المدارس الإعدادية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط داخل المدارس وتنظيم العملية التعليمية.

كما شدد على استمرار الاهتمام بمستوى النظافة العامة، خاصة داخل المدارس والمباني القديمة، مع التأكيد على تكثيف الزيارات المفاجئة والمتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالتعليمات.

وشهدت الجولة اتخاذ إجراء إداري حازم، حيث قرر الدكتور ياسر محمود إحالة مدير مدرسة الشموت الثانوية المشتركة إلى التحقيق الفوري، على خلفية انصراف الطلاب قبل الموعد الرسمي المحدد، بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لانضباط الدراسة.

كما وجه بتشكيل لجنة متابعة عاجلة من إدارة بنها التعليمية للمرور الميداني على جميع مدارس منطقة الشموت، ومتابعة مدى انتظام العملية التعليمية والالتزام بمواعيد الدراسة والتعليمات المنظمة للعمل.

وفي سياق متصل، شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على مدير عام إدارة بنها التعليمية بضرورة الإسراع في صرف السلف اللامركزية المخصصة للمدارس، بما يضمن توفير احتياجاتها الأساسية وعدم تعطيل سير العملية التعليمية.