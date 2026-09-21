مسئول بـ الشعب الجمهوري: الحضور المصري في المنطقة قائم على الثوابت وبناء التفاهمات

أكد محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن التحركات المصرية في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة تعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بعقل سياسي هادئ، يجمع بين حماية المصالح الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية.

وقال خليل، إن مصر تتحرك في محيط إقليمي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الأزمات والصراعات والمصالح الدولية، وهو ما يجعل امتلاك الدولة لرؤية واضحة وثوابت محددة أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن القاهرة أثبتت أن التعامل مع الأزمات لا يكون دائمًا عبر التصعيد، وإنما من خلال امتلاك أدوات متعددة للحوار والتنسيق والتحرك الدبلوماسي.

مصر تتحرك وفق حسابات الدولة.. لا وفق ضغوط اللحظة

وأوضح أمين مساعد أمانة الشباب المركزية ، أن أحد أهم عناصر قوة الموقف المصري هو أن قرارات الدولة لا تُبنى على ردود الفعل اللحظية، وإنما على قراءة أوسع لتداعيات كل خطوة وتأثيرها على الأمن القومي والمصالح المصرية.

وأضاف أن هذا النهج يمنح القاهرة قدرة أكبر على التحرك وسط بيئة إقليمية متغيرة، ويتيح لها الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف مختلفة، بما يخدم فرص احتواء الأزمات ومنع انتقال تداعياتها إلى دوائر أوسع.

الحضور المصري.. تأثير يصنعه الحوار لا التصعيد

وأشار خليل، إلى أن الدور المصري في المنطقة يستند إلى رصيد سياسي ودبلوماسي ممتد، مؤكدًا أن قدرة القاهرة على التواصل مع أطراف متعددة تمثل أداة مهمة في التعامل مع الأزمات، خاصة أن الوصول إلى حلول مستدامة يتطلب وجود قنوات للحوار والتفاوض.

وأكد أن السياسة الخارجية الناجحة ليست في كثرة المواقف، وإنما في القدرة على تحويل الحضور السياسي إلى تأثير حقيقي، والحفاظ في الوقت نفسه على ثوابت الدولة ومصالحها.

الأمن القومي المصري يبدأ من استقرار المنطقة

وشدد محمد خليل على أن ما يحدث في الإقليم لا يمكن النظر إليه باعتباره أزمات بعيدة عن مصر، موضحًا أن موقع الدولة المصرية وتشابك مصالحها مع محيطها يجعل استقرار المنطقة جزءًا أساسيًا من حسابات الأمن القومي.

ولفت إلى أن التعامل المصري مع الأزمات الإقليمية يعكس إدراكًا لهذه الحقيقة، من خلال دعم خفض التصعيد، والتمسك بالحلول السياسية، وتعزيز التنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين.

الشباب أمام اختبار حقيقي لفهم معنى الدولة

وانتقل خليل إلى أهمية الوعي السياسي لدى الشباب، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة يؤكد أن بناء الدولة لا يرتبط فقط بالمشروعات والاقتصاد، وإنما يمتد إلى بناء وعي قادر على فهم تعقيدات السياسة الدولية ومصالح الدول.

وقال إن الشباب المصري يحتاج إلى قراءة ما يحدث حوله بعيدًا عن المعلومات المبتورة أو الخطابات الانفعالية، لأن وعي الأجيال الجديدة بطبيعة التحديات الإقليمية يمثل أحد عناصر قوة الدولة وقدرتها على مواجهة المستقبل.

مصر تتحرك في عالم متعدد الأقطاب

وأوضح أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن التحولات في النظام الدولي تفتح أمام مصر مساحات جديدة للحركة وبناء الشراكات، مشيرًا إلى أهمية تنويع العلاقات الدولية والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى بما يخدم المصالح المصرية.

وأضاف أن انخراط مصر في أطر وتجمعات دولية متعددة، إلى جانب علاقاتها العربية والإفريقية والدولية، يعكس رغبة في توسيع دوائر التعاون وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية. وتشارك مصر حاليًا في تجمع بريكس كعضو، كما شهد سبتمبر 2026 مشاركة مصر في قمته الثامنة عشرة بنيودلهي.

التنسيق العربي ضرورة.. والمرحلة لا تحتمل الفرقة

وأكد محمد خليل أن التحديات التي تواجه المنطقة تجعل التنسيق العربي أكثر أهمية، خاصة في الملفات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الأزمات المتشابكة تحتاج إلى مواقف وتنسيق مستمرين، وليس إلى تحركات منفردة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستمرار في أداء دورها الإقليمي، وأن الحفاظ على استقلال القرار الوطني، بالتوازي مع الانفتاح على الحوار والشراكات، يمثل ركيزة أساسية لتحرك الدولة في مرحلة تشهد تغيرات متسارعة في خريطة المنطقة والعالم.