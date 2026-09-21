قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. فتح باب التقديم لشغل وظائف الإدارة الإشرافية بديوان عام وزارة الأوقاف
7 جماعات مسلحة تتحالف ضد آبي أحمد.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟
مصرع 4 عناصر إجرامية خلال مداهمات أمنية وضبط مخدرات بـ 102 مليون جنيه
هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو
حصر المباني غير المستغلة التابعة لوزارة التربية والتعليم ورفع كفاءتها
وزير الكهرباء بتابع خطة تأمين الشبكة ومواجهة زيادة الأحمال واستيعاب الطاقة المتجددة
إسرائيل تعترف.. أكتوبر 73 كشف انهيار حسابات تل أبيب أمام القوات المصرية
رحيل عم محمد صاحب مشهد الصلاة من داخل العناية المركزة
أقوى رجلين في العالم وجها لوجه.. هل تصبح تايوان ثمن صفقة ترامب والرئيس الصيني ؟
السفير الياباني: خط الأنفاق الرابع سيكون محور تعاوننا مع مصر خلال السنوات المقبلة
محمد بن سلمان يطلق إكزوبوت.. أول سيارة من إنتاج سير السعودية
مؤتمر الإسكندرية يطرح 3 محاور لتعزيز الهوية الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مسئول بـ الشعب الجمهوري: الحضور المصري في المنطقة قائم على الثوابت وبناء التفاهمات

محمد خليل
محمد خليل

أكد محمد خليل، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن التحركات المصرية في مواجهة التطورات الإقليمية المتسارعة تعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات بعقل سياسي هادئ، يجمع بين حماية المصالح الوطنية، والحفاظ على الأمن القومي، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية.

وقال خليل، إن مصر تتحرك في محيط إقليمي بالغ التعقيد، تتداخل فيه الأزمات والصراعات والمصالح الدولية، وهو ما يجعل امتلاك الدولة لرؤية واضحة وثوابت محددة أمرًا ضروريًا، مشيرًا إلى أن القاهرة أثبتت أن التعامل مع الأزمات لا يكون دائمًا عبر التصعيد، وإنما من خلال امتلاك أدوات متعددة للحوار والتنسيق والتحرك الدبلوماسي.

مصر تتحرك وفق حسابات الدولة.. لا وفق ضغوط اللحظة

وأوضح أمين مساعد أمانة الشباب المركزية ، أن أحد أهم عناصر قوة الموقف المصري هو أن قرارات الدولة لا تُبنى على ردود الفعل اللحظية، وإنما على قراءة أوسع لتداعيات كل خطوة وتأثيرها على الأمن القومي والمصالح المصرية.

وأضاف أن هذا النهج يمنح القاهرة قدرة أكبر على التحرك وسط بيئة إقليمية متغيرة، ويتيح لها الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع أطراف مختلفة، بما يخدم فرص احتواء الأزمات ومنع انتقال تداعياتها إلى دوائر أوسع.

الحضور المصري.. تأثير يصنعه الحوار لا التصعيد

وأشار خليل، إلى أن الدور المصري في المنطقة يستند إلى رصيد سياسي ودبلوماسي ممتد، مؤكدًا أن قدرة القاهرة على التواصل مع أطراف متعددة تمثل أداة مهمة في التعامل مع الأزمات، خاصة أن الوصول إلى حلول مستدامة يتطلب وجود قنوات للحوار والتفاوض.

وأكد أن السياسة الخارجية الناجحة ليست في كثرة المواقف، وإنما في القدرة على تحويل الحضور السياسي إلى تأثير حقيقي، والحفاظ في الوقت نفسه على ثوابت الدولة ومصالحها.

الأمن القومي المصري يبدأ من استقرار المنطقة

وشدد محمد خليل على أن ما يحدث في الإقليم لا يمكن النظر إليه باعتباره أزمات بعيدة عن مصر، موضحًا أن موقع الدولة المصرية وتشابك مصالحها مع محيطها يجعل استقرار المنطقة جزءًا أساسيًا من حسابات الأمن القومي.

ولفت إلى أن التعامل المصري مع الأزمات الإقليمية يعكس إدراكًا لهذه الحقيقة، من خلال دعم خفض التصعيد، والتمسك بالحلول السياسية، وتعزيز التنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين.

الشباب أمام اختبار حقيقي لفهم معنى الدولة

وانتقل خليل إلى أهمية الوعي السياسي لدى الشباب، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة يؤكد أن بناء الدولة لا يرتبط فقط بالمشروعات والاقتصاد، وإنما يمتد إلى بناء وعي قادر على فهم تعقيدات السياسة الدولية ومصالح الدول.

وقال إن الشباب المصري يحتاج إلى قراءة ما يحدث حوله بعيدًا عن المعلومات المبتورة أو الخطابات الانفعالية، لأن وعي الأجيال الجديدة بطبيعة التحديات الإقليمية يمثل أحد عناصر قوة الدولة وقدرتها على مواجهة المستقبل.

مصر تتحرك في عالم متعدد الأقطاب

وأوضح أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أن التحولات في النظام الدولي تفتح أمام مصر مساحات جديدة للحركة وبناء الشراكات، مشيرًا إلى أهمية تنويع العلاقات الدولية والحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف القوى بما يخدم المصالح المصرية.

وأضاف أن انخراط مصر في أطر وتجمعات دولية متعددة، إلى جانب علاقاتها العربية والإفريقية والدولية، يعكس رغبة في توسيع دوائر التعاون وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية. وتشارك مصر حاليًا في تجمع بريكس كعضو، كما شهد سبتمبر 2026 مشاركة مصر في قمته الثامنة عشرة بنيودلهي.

التنسيق العربي ضرورة.. والمرحلة لا تحتمل الفرقة

وأكد محمد خليل أن التحديات التي تواجه المنطقة تجعل التنسيق العربي أكثر أهمية، خاصة في الملفات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الأزمات المتشابكة تحتاج إلى مواقف وتنسيق مستمرين، وليس إلى تحركات منفردة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للاستمرار في أداء دورها الإقليمي، وأن الحفاظ على استقلال القرار الوطني، بالتوازي مع الانفتاح على الحوار والشراكات، يمثل ركيزة أساسية لتحرك الدولة في مرحلة تشهد تغيرات متسارعة في خريطة المنطقة والعالم.

مصر البرلمان النواب مجلس النواب نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

قرار رسمي.. بشرى سارة لموظفي الحكومة خلال أيام

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

وزير التربية والتعليم

إتاحة تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2027 أول أكتوبر..اعرف الرابط والأوراق المطلوبة

دونجا

وكلاء يعرضون لاعب الزمالك على الأهلي.. والقرار النهائي بيد عموتة

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

ترشيحاتنا

باليه سنغافورة

باليه سنغافورة يجمع الكلاسيكية والإبداع المعاصر على المسرح الكبير

محمود يحيي

مخرج "اختيار مريم" يعلن إضرابه عن الطعام للمرة الثانية.. تفاصيل

محمد علي سليمان

زوجة الموسيقار محمد علي سليمان تكشف تطورات حالته الصحية.. خاص

بالصور

باللون الأسود.. نسرين أمين تثير الجدل بفستان لافت

نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت
نسرين امين تثير الجدل بفستان ملفت

لمرضى القلب و السكر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقطين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور اليقيطن؟

بفستان ستان.. ناهد السباعي تستمتع بإجازتها في اليونان وتشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بدل ما تشتريه من بره.. طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب
طريقة عمل صوص الرانش الرهيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مساكين هذا الزمن !!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

المزيد