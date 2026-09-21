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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حد قال أنا.. أحمد شيبة ومحمد شاهين يطرحان أحدث أغانيهما

أحمد شيبة ومحمد شاهين
أحمد شيبة ومحمد شاهين
محمد سعيد

طرح الفنانان أحمد شيبة ومحمد شاهين أحدث أعمالهما الغنائية في دويتو جديد يحمل اسم «حد قال أنا»، وسط تعاون فني جمع عددًا من صناع الموسيقى.

الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان أردني، بينما تولى التوزيع موزع فلسطيني، وجاءت أعمال الميكس بواسطة المهندس أمير محروس.

كلمات أغنية حد قال أنا

وتقول كلمات الأغنية :

يا بطل متعملش بطل

لاحسن يجيلك شد عضل

حصل انا البابا حصل

حصل حصل حصل اه

هرم انا رابع هرم

ورقم واحد يا اخر رقم

صنم شافني قلب صنم

صنم صنم ثابت ياه

حد قال انا

مين جابو الشوق

حد قال انا

باصص عليكو من فوق

علي قد قد قدك

طب هات واحد يساعدك

انا عم عم عمك

حتي اسال اللي جمبك

بمزاج مزاج مزاجي

وقت اما احب باجي

ممنوع يبانو جمبي

انا كينج لابس تاجي

يا جدع

متعملش جدع

وانت مخبطتش كتف جدع

وجع

الجي وجع

وجع وجع وجع اه

عدد

انا مهيبش عدد

ومش زيك يا كماله عدد

اسد

من ضهر اسد

اسد اسد ملك ياه

انا اسمي بيضايقهم

معرفش ليه حارقهم

ف بجد لو تاعبهم

احب اقولك سلامتهم

انا اسمي جابلو جلطه

معلش حارقو شطه

قطر و مليش محطه

اما انت ياض اونطه

أحمد شيبة محمد شاهين أغنية حد قال أنا أغاني أحمد شيبة أغاني محمد شاهين

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