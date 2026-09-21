قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر.. الحرارة بالقاهرة 32 درجة
أحمد موسى: ماحدث في 2011 لن يتكرر.. ولن نسمح ببناء سدود تهدد مصر
العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
مأساة جديدة بعد واقعة أيوب الجزائري.. وفاة طفلة عراقية إثر سقوطها في بئر عميقة
لا تناسب محدودي الدخل.. انتقادات برلمانية لأسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
تراجع جماعي لسعر الريال السعودي في 16 بنكا اليوم
أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه والعالم بشأن كهرباء سد النهضة
أحمد موسى: أبي أحمد كذب على شعبه.. وكهرباء سد النهضة لم تصل للإثيوبيين
اتهمت موظفا ظلما وتسببت في طرده فكيف أتوب؟.. أمين الإفتاء يجيب
اللجنة المصرية بغزة: الرئيس السيسي من أبرز المساندين للشعب الفلسطيني
رئيسة «الضرائب»: وزير المالية يوجه بتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في نقل المعرفة وتطوير الخبرات
قدم الآن.. وظائف جديدة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة شاب داخل مركز طبي ببني سويف وتشكيل لجنة لفحص الواقعة

شاب بني سويف المتوفي
شاب بني سويف المتوفي
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف وفاة الشاب محمد ساهر، البالغ من العمر 24 عامًا، داخل المركز الطبي لكلية طب الفم والأسنان التابع لإحدى الجامعات الخاصة بالمحافظة، يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، عقب خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم حميد في الفك، فيما تواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسباب الوفاة.

وأعلنت  الجامعة، في بيان لها، وفاة أحد المرضى بالمركز الطبي لكلية طب الفم والأسنان بتاريخ 16 سبتمبر، مؤكدة أن سلامة المرضى والالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان في تقديم الخدمات الطبية يأتيان في مقدمة أولوياتها.

وأوضحت الجامعة أنه فور حدوث الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة، مع تشكيل لجنة داخلية مختصة لإجراء مراجعة شاملة لملابسات ما حدث والتسلسل الزمني والإجرائي للتعامل مع الحالة.

وأضافت أن اللجنة تعمل على فحص الملف الطبي وجميع المستندات والسجلات والتقارير ذات الصلة، إلى جانب مراجعة الإجراءات الطبية والفنية والإدارية التي اتُخذت خلال التعامل مع الحالة.

وأشارت الجامعة إلى أن رئيسها خاطب المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم بشأن تشكيل لجنة فنية متخصصة للوقوف على حقيقة ما حدث ومراجعة الإجراءات التي اتُخذت خلال التعامل مع الحالة.

وأكدت الجامعة تعاونها الكامل مع النيابة العامة وجميع الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما تسفر عنه نتائج الفحص والتحقيق، ووفقًا للقوانين واللوائح والقواعد المهنية والأكاديمية والإدارية المنظمة.

وتقدمت الجامعة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الشاب المتوفى وذويه، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المرضى وترسيخ معايير الجودة والسلامة والمسؤولية داخل منشآتها الطبية.

وبحسب رواية أسرة الشاب محمد ساهر، فقد اكتشفت الأسرة إصابته بورم حميد في الفك، ما استدعى إجراء تدخل جراحي لإزالة الورم، مشيرة إلى أنها استشارت عددًا من الأطباء قبل اتخاذ قرار إجراء العملية.

وقالت الأسرة في تصريحات صحفية، إن محمد توجه إلى المركز الطبي يوم الأربعاء 16 سبتمبر لإجراء الجراحة، بعد تأجيل العملية في اليوم السابق، وفقًا لروايتها.

وأضافت الأسرة أنها خلال وجودها بالمركز الطبي لاحظت بعض التحركات داخل محيط غرفة العمليات، من بينها تكرار السؤال عن فني الأكسجين، موضحة أنها حاولت الاستفسار عن حالة نجلها، وتلقت تأكيدات بأن الأمور تسير بصورة طبيعية.

وذكرت الأسرة أنها علمت لاحقًا، وفقًا لما وصل إليها، بوجود واقعة تتعلق بأسطوانة الأكسجين المستخدمة خلال العملية، مطالبة بالتحقق من مدى صحة هذه المعلومات، وما إذا كانت لها صلة بتطورات حالة نجلها.

كما أشارت الأسرة إلى وجود تساؤلات لديها بشأن بعض الإجراءات التي صاحبت العملية، من بينها ما يتعلق بالتخدير، مؤكدة أنها فوجئت لاحقًا بتدهور حالة محمد داخل غرفة العمليات.

وبحسب رواية والدة الشاب، فقد حاولت الاستفسار عن حالة نجلها وطالبت باتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، قبل أن تتطور الحالة وتنتهي بوفاته.

وتطالب أسرة محمد ساهر بكشف ملابسات الواقعة كاملة وبيان أسباب الوفاة، بينما تظل الوقائع التي أوردتها الأسرة محل فحص وتحقيق من الجهات المختصة، دون الجزم بوجود مسؤولية أو خطأ طبي قبل انتهاء التحقيقات وصدور التقارير الرسمية.

بني سويف جامعة النخضة محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

3 قرارات حكومية جديدة يبدأ تطبيقها اليوم الإثنين.. تعرف على التفاصيل

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

ترشيحاتنا

أحمد سعد ورامي عياش

فيديو طريف.. أحمد سعد ورامي عياش يشاركان كواليس ديو "سلطنة "

أحمد سعد ورامي عياش

سلطنة لأول مرة تجمع بين رامي عياش وأحمد سعد

هند صبري

هند صبري تستعرض رشاقتها من الجيم

بالصور

أسباب انتفاخ البطن رغم قلة الأكل.. اعرف السبب

ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

مش كل ترتيب صحي.. 5 علامات تكشف أن حب النظام تحول لضغط نفسي

5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي
5 علامات تكشف إن حب النظام تحول لضغط نفسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد