اليوان يسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 سنوات أمام الدولار قبيل قمة ترامب وشي

ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات أمام الدولار خلال تعاملات الاثنين، بعدما خفف البنك المركزي الصيني من وتيرة قيوده على ارتفاع العملة، وذلك قبيل القمة المرتقبة هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

وجاء صعود اليوان بعدما اختتم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج محادثاتهما في نيويورك أمس الأحد، في اجتماعات مهدت الطريق أمام ترامب وشي لبحث عدد من الملفات خلال قمتهما المقررة الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن تتناول القمة ملفات الذكاء الاصطناعي والعلاقات التجارية وسلاسل الإمداد والتوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب قضايا أخرى، فيما لا يتوقع محللون التوصل إلى اختراق كبير على مستوى السياسات.

وسجل اليوان في التعاملات المبكرة مستوى 6.6957 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 16 يناير 2023، كما ارتفع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي بنحو 0.03% في التعاملات الآسيوية إلى 6.6946 مقابل الدولار.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر التعادل المركزي للعملة عند 6.7487 يوان للدولار، وهو أقوى مستوى منذ 3 فبراير 2023، ويسمح لليوان الفوري بالتحرك في نطاق يبلغ 2% صعودًا أو هبوطًا حول سعر التعادل المركزي يوميًا.

وعلى مدار نحو عام، حدد البنك المركزي الصيني سعر التوجيه اليومي الرسمي لليوان عند مستويات أضعف من توقعات السوق، في خطوة فسرها متعاملون ومحللون على نطاق واسع بأنها تهدف إلى الحد من ارتفاع العملة.

لكن سعر التعادل الرسمي ارتفع بوتيرة أسرع خلال الشهر الجاري، ما قلص الفجوة مع توقعات السوق بعدما سجلت هذه الفجوة أوسع مستوياتها منذ فبراير، في إشارة إلى أن بنك الشعب الصيني خفف من مقاومته لارتفاع اليوان.

وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة إن قوة سعر التعادل في الفترة التي تسبق قمة ترامب وشي تتماشى مع تحركات مماثلة في فترات سابقة، ما يتيح مجالًا أكبر لمواصلة ارتفاع اليوان المتداول خارج البر الرئيسي.

وأضاف المحللون أن انعقاد القمة من شأنه دعم استقرار العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرين إلى أن صناع السياسة في الصين قد يواصلون السماح بارتفاع تدريجي ومستدام للعملة.

وعلى نطاق أوسع، تحركت أسواق العملات العالمية في نطاقات محدودة، مع ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة عالميًا بعد موجة من رفع الفائدة من جانب بنوك مركزية كبرى الأسبوع الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 100.23، بعدما ارتفع بأكثر من 1% الأسبوع الماضي عقب رفع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنبرة متشددة.