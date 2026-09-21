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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: لقاء الرئيس السيسي ومدير CIA يؤكد ثقل مصر في معادلة أمن واستقرار المنطقة

النائبة هناء أنيس رزق الله
النائبة هناء أنيس رزق الله
حسن رضوان

أكدت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العلاقات الخارجية، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجون راتكليف، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والولايات المتحدة، ويؤكد استمرار قنوات التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت أن اللقاء يأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، بما يجعل استمرار الحوار والتنسيق بين القاهرة وواشنطن أمرًا مهمًا في التعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الشرق الأوسط.

مصر تتمسك بالحلول السياسية والدبلوماسية

وقالت النائبة هناء أنيس إن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تسوية الأزمات الإقليمية عبر المسارات السياسية والدبلوماسية يعكس ثوابت الموقف المصري، الذي يقوم على دعم أمن الدول وسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض الاعتداءات التي تهدد استقرار المنطقة.

وأضافت أن مصر تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية بهدف دعم الاستقرار الإقليمي، والتعامل مع الأزمات من خلال حلول شاملة تعالج جذور المشكلات ولا تقتصر على التعامل مع تداعياتها.

القضية الفلسطينية تتصدر التحركات المصرية

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أهمية ما تناوله اللقاء بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة.

وأكدت أن الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية تستند إلى ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

إشادة أمريكية بالدور المصري

ولفتت هناء أنيس إلى أن إشادة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالدور المصري في جهود التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تؤكد أهمية الدور الذي تضطلع به القاهرة في دعم جهود التهدئة والسلام بالمنطقة.

وأكدت أن استمرار التواصل والتنسيق بين الأطراف المعنية يمثل ضرورة للتعامل مع التطورات المتلاحقة، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

السودان والقرن الأفريقي ضمن أولويات الأمن الإقليمي

وأكدت النائبة هناء أنيس أن تناول اللقاء للأزمة السودانية والتطورات في منطقة القرن الأفريقي يعكس اتساع نطاق الملفات التي تتحرك فيها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت أن مصر تتمسك بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، كما تدعم استقرار الصومال وترفض أي مساس بسيادته ووحدة أراضيه، باعتبار أن استقرار منطقة القرن الأفريقي يرتبط بصورة مباشرة بأمن المنطقة والملاحة الدولية.

التعاون الأمني لمواجهة التحديات العابرة للحدود

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية أن التعاون المصري الأمريكي في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود يمثل أحد محاور التنسيق المهمة بين البلدين، خاصة في ظل طبيعة التحديات التي تتجاوز الحدود الوطنية.

واختتمت النائبة هناء أنيس رزق الله بالتأكيد على أن التحركات المصرية تعكس حرص الدولة على تعزيز علاقاتها الدولية، وتوظيف قنوات الحوار والتنسيق لدعم الأمن والاستقرار، مع التمسك بثوابت السياسة المصرية تجاه قضايا المنطقة، بما يحفظ المصالح الوطنية ويدعم فرص السلام والتسويات السياسية.

هناء أنيس الرئيس السيسي خارجية النواب القضية الفلسطينية

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