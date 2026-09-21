وزير الخارجية يشيد بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر ولاتفيا

أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم الاثنين مع بايبا براجي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وجاء اللقاء على هامش أعمال الشق رفيع المستوى من الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تعزيز ودفع تلك العلاقات من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين، معرباً عن التطلع للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، وذلك من خلال انتظام انعقاد آليات التعاون الثنائية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون الثلاثي مع لاتفيا في القارة الأفريقية، بما يتيح المجال للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز كبوابة للصادرات الاوروبية إلى الدول الافريقية.

وتبادل الوزيران الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الملف الإيراني وسبل خفض التصعيد بالمنطقة، وتطورات القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لمنح المسارات السياسية والمفاوضات المجال للتوصل إلى حلول سلمية لتلك الأزمات بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي.