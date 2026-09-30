خطة حسام الزناتي تبدأ بمدرب أجنبي.. دعم فني جديد لمعتمد جمال في الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، عن أبرز ملامح خطة حسام الزناتي، المدير الرياضي المنتظر لنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة، بعد الجلسة التي جمعته بجون إدوارد.

وأوضح حتحوت أن حسام الزناتي يستعد لتولي المسؤولية في ظروف صعبة، خاصة مع دخول الفريق على فترة انتقالات يناير دون إبرام صفقات حتى الآن، ما يدفع المدير الرياضي الجديد إلى وضع خطة واضحة للتعامل مع المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن أول قرارات حسام الزناتي داخل الزمالك سيكون تعيين مدرب أجنبي مساعد لمعتمد جمال، مؤكدًا أن هناك قناعة كاملة داخل النادي باستمرار المدير الفني الحالي وعدم التفكير في رحيله.

وقال حتحوت إن حسام الزناتي أبلغ إدارة الزمالك برغبته في الاستعانة بمدرب أجنبي يعاون معتمد جمال، على أن يحصل الأخير على كامل الصلاحيات والدعم خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المدرب الأجنبي المنتظر سيكون دوره تقديم أفكار فنية جديدة ومساعدة الجهاز الفني في تطوير أداء الفريق، بما يدعم الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكشف حتحوت أن حسام الزناتي بدأ بالفعل في وضع عدد من الأسماء ضمن أجندته، تمهيدًا لاختيار أحدها حال الاستقرار رسميًا على تعيين مدرب أجنبي ضمن الجهاز الفني.

وأكد أن هذه الخطوة ستكون أول القرارات التي ينفذها الزمالك في عهد حسام الزناتي مديرًا رياضيًا للنادي، في إطار خطة تستهدف دعم الجهاز الفني الحالي والاستعداد للتحديات المقبلة.