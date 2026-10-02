قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يفتتح غدًا منتدى العلمين أفريقيا للأعمال.. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث.. ومفاجأة بالذهب والدولار
لأول مرة في تاريخه.. سعر الديزل في بريطانيا يتجاوز 2 جنيه استرليني للتر
الاتحاد الأوروبي: نرفض بشكل قاطع أي حظر على وقود الديزل
ارتفع 45 جنيه..سعر الذهب مساء اليوم في الصاغة
رعب السماء.. المظلات المصرية تقتحم حصون العدو في خط بارليف وتكبده خسائر فادحة في حرب أكتوبر
الأنبا رافائيل يلتقي خدام دميانة بالعدوية ويشاركهم اختيار أمناء قطاعات الخدمة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
الزمالك يحدد موعد عودة شيكوبانزا قبل القمة أمام الأهلي
إجراء أول حالة قسطرة مخية لمسنة بمستشفى الزقازيق العام
«كانوا عايزين يحبسوني».. مشيرة خطاب تكشف تفاصيل معركتها ضد ختان الإناث
غرق سيدة بشاطئ عجيبة أثناء السباحة مع زوجها في مطروح
براتب 16 الف جنيه.. وظائف وزارة العمل للمهندسين والمحاسبين والفنيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البوستر الرسمي لفيلم ولا كان على البال

ولا كان علي البال
ولا كان علي البال
أحمد البهى

طرحت الشركة المنتجة لفيلم" ولا كان على البال"، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه يوم 21 من الشهر الجاري. 

بوستر الفيلم 

فيلم ولا كان على البال 

بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وفي سياق آخر، تنتظر ياسمينا العبد طرح مسلسل 50/50 المقرر عرضه على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، قاربت ياسمينا على الانتهاء من تصوير مسلسل بداية النهاية من بطولتها بمشاركة النجم أمير المصري، المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، العمل من تأليف إنجي عبد السعود وإخراج هادي الباجوري.

ولا كان علي البال نور النبوي فيلم ولا كان على البال ياسمينا العبد أشرف عبد الباقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

بعد صراع مع مرض السعار وفاة مكة إثر عقر كلب ضال جنوب بورسعيد

بعد صراع مع مرض السعار وفاة مكة إثر عقر كلب ضال جنوب بورسعيد

نائب محافظ الدقهلية

نائب محافظ الدقهلية يتفقد سوق الجملة ومعارض بيع السلع الغذائية بالمنصورة

افتتاح مساجد ببني سويف

بني سويف: افتتاح 4 مساجد في قرى مركزي الفشن والواسطى

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد