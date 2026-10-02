طرح البوستر الرسمي لفيلم ولا كان على البال

طرحت الشركة المنتجة لفيلم" ولا كان على البال"، البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لعرضه يوم 21 من الشهر الجاري.

بوستر الفيلم

فيلم ولا كان على البال

بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وفي سياق آخر، تنتظر ياسمينا العبد طرح مسلسل 50/50 المقرر عرضه على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.



وفي سياق آخر، قاربت ياسمينا على الانتهاء من تصوير مسلسل بداية النهاية من بطولتها بمشاركة النجم أمير المصري، المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، العمل من تأليف إنجي عبد السعود وإخراج هادي الباجوري.