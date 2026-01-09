قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز حدود الاحترام.. تشابي ألونسو ينتقد تصرفات سيميوني ويدافع عن فينيسيوس

رباب الهواري

أعرب تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن استيائه من المشادة التي وقعت بين فينيسيوس جونيور نجم الميرنجي ودييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، خلال مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1 والتأهل إلى النهائي.

رفض تجاوز حدود الاحترام
 

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أكد تشابي ألونسو أن ما صدر من سيميوني لم يكن مقبولًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه شاهد حديثًا موجّهًا من مدرب أتلتيكو إلى فينيسيوس لا يليق بروح المنافسة. وقال: «لم يعجبني ما قاله سيميوني، فهذه الأمور تتجاوز حدود الاحترام الواجب بين الزملاء»، مشددًا على رفضه التام لمخاطبة لاعبي فريقه بهذه الطريقة.

الدفاع عن لاعبي ريال مدريد

وأضاف ألونسو أن احترام الخصم جزء أساسي من كرة القدم، مؤكدًا أنه لا يسمح لنفسه أبدًا بتوجيه أي إساءة للاعبي الفرق المنافسة. وأوضح: «ليس كل شيء مقبولًا داخل الملعب، وما يحدث يجب أن يظل في إطار الروح الرياضية والاحترام المتبادل»، معتبرًا أن سلوك سيميوني تجاه فينيسيوس لا يُعد نموذجًا يُحتذى به.

التركيز على نهائي السوبر أمام برشلونة

وفي سياق آخر، تطرق المدير الفني لريال مدريد إلى المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن المباراة تمثل فرصة حقيقية للتتويج باللقب. وأشار إلى أن الفريق سيدخل اللقاء بحماس كبير واستعداد مختلف، موضحًا أن النهائي لن يشبه مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني.

تطور حالة كيليان مبابي

وعن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، طمأن تشابي ألونسو جماهير ريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعب تحسنت حالته بشكل ملحوظ. وقال: «مبابي أفضل بكثير، تدرب بصورة جيدة وشعوره كان إيجابيًا»، مشيرًا إلى أنه سيسافر مع بعثة الفريق إلى جدة استعدادًا لخوض نهائي السوبر الإسباني


 

