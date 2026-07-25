ميتسوبيشي تقدم Triton BF MS الـ بيك أب.. بهذا السعر

تعزز ميتسوبيشي وجودها في السوق البرازيلية من خلال تقديم المزيد من الطرازات المتنوعة، ومن بينها نسخة Triton BF MS التي تنتمي إلى فئة سيارات البيك أب متعددة الاستخدامات.

وتأتي هذه النسخة بتجهيزات تجمع بين التصميم القوي والقدرات العملية، مع اعتمادها على منظومة دفع مخصصة للتعامل مع مختلف ظروف القيادة، سواء داخل المدن أو على الطرق الوعرة.

ميتسوبيشي Triton BF MS

تصميم ميتسوبيشي Triton BF MS

تحمل ميتسوبيشي Triton BF MS هوية تصميمية واضحة تعتمد على لغة Dynamic Shield التي تميز أحدث طرازات الشركة، حيث تأتي الواجهة الأمامية بتصميم قوي يركز على الطابع الرياضي والعملي وباللون الأسود اللامع، وزودت السيارة بمصابيح أمامية ذات شكل حاد تمنحها حضورًا أكثر قوة، إلى جانب مرايا جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي Triton BF MSعلى جنوط رياضية بقياس 20 بوصة بتصميمDark Diamond-cut ، ما يمنحها مظهرًا أكثر تميزًا، كما تأتي بهيكل بيك أب ثنائي الكابينة مع أربعة أبواب وصندوق خلفي يوفر مساحة مناسبة لنقل الأغراض.

ميتسوبيشي Triton BF MS

محرك ميتسوبيشي Triton BF MS

تعتمد Triton BF MS على محرك ديزل توين تيربو بسعة 2.4 لتر، يوفر أداءً قويًا يتناسب مع طبيعة سيارات البيك أب، حيث يولد قوة إجمالية تصل إلى 202 حصانًا، بما يعادل 151 كيلوواط أو 205 أحصنة وفق معيار PS، بينما يبلغ عزم الدوران 470 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع نظام دفع رباعي Super Select II 4WD الذي يساعد على اختيار وضعية القيادة المناسبة وفقًا لطبيعة الطريق.

ميتسوبيشي Triton BF MS

تجهيزات ميتسوبيشي Triton BF MS

زودت المقصورة الداخلية بمجموعة من التجهيزات وتشمل شاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة بسهولة أثناء القيادة، كما تتوفر السيارة بنظام تكييف هواء، بالإضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا محيطية بزاوية رؤية 360 درجة.

سعر ميتسوبيشي Triton BF MS في السوق البرازيلية

تتوفر ميتسوبيشي Triton BF MS في السوق البرازيلية بسعر رسمي يبلغ 359,990 ريال برازيلي، وهو ما يعادل تقريبًا 71,200 دولار أمريكي.