أسعار ميتسوبيشي أتراج 2027 في السعودية

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي أتراج موديل 2027، وتنتمي أتراج لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويعود تاريخ الجيل الحالي من ميراج إلى عام 2011، وواصلت ميتسوبيشي تحديث السيارة عبر تحسينات متتالية في عام 2015 وعام 2019 قبل الوصول إلى التحديث الجديد لموديل 2026 .

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة جديدة بلمسات مستوحاة من لانسر ايفولوشن، وشبك أمامي جديد أكثر جرأة، وبها لمحات تصميمية تذكر بسيارات لانسر ايفولوشن الشهيرة، وأعادت ميتسوبيشي تصميم عناصر الدرع الديناميكي الأمامي مع زيادة سماكتها واستبدال اللمسات الكرومية بأخرى سوداء، واحتفظت السيارة بالمصابيح الأمامية، وبها فتحات تهوية أمامية، وبها مصابيح ضباب ظهرت في تحديث 2019 .

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 بها، شاشة ترفيه مقاس 7 بوصه وعدادات تقليدية، وبها مجموعة من التجهيزات العملية منها، مسند الذراع الخلفي المزود بحاملات أكواب، ونظام تثبيت السرعة، ونظام التشغيل والإيقاف التلقائي للمحرك، والدخول الذكي بدون مفتاح، ونظام منع السرقة، وبها نظام التحذير من الاصطدام الأمامي عند السرعات المنخفضة، ونظام منع التسارع غير المقصود المعتمد على الرادار القادر على رصد العوائق أمام السيارة حتى مسافة 4 متر .

محرك ميتسوبيشي أتراج موديل 2027

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة

تستمد سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 79 حصان، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي أتراج موديل 2027

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة

تباع سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 63 ألف ريال سعودي .