قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟
الكويت تفتح باب التطوع العسكري للنساء
تاريخ مواجهات ميسي ضد محمد صلاح قبل قمة مصر والأرجنتين في كأس العالم
أيمن يونس: محمد هاني لاعب بطل.. والتقليل من مجهوده مع منتخب مصر أمر مرفوض
مساعد الأهلي.. أبرز المعلومات عن البرتغالي الأقرب لقيادة الزمالك
البدوي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحوار الإعلامي انطلاقة جديدة لتطوير المنظومة
ألفونسو ديفيز يكشف سبب غيابه أمام المغرب: قررت عدم اللعب ولم أكن جاهزًا بنسبة 100%
ظهر مرتديا سماعات.. الكلب "برودي" يخالف تعليمات الفيفا لمتابعة ميسي في المونديال
محمد العرابي: الحروب الراهنة أجبرت العالم على إعادة النظر في مفاهيم الأمن والطاقة
وسط ترقب جماهيري.. الأهلي يُقدم الحسين عموتة في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل
الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميتسوبيشي أتراج 2027 في السعودية

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة
سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي أتراج موديل 2027، وتنتمي أتراج لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، ويعود تاريخ الجيل الحالي من ميراج إلى عام 2011، وواصلت ميتسوبيشي تحديث السيارة عبر تحسينات متتالية في عام 2015 وعام 2019 قبل الوصول إلى التحديث الجديد لموديل 2026 .

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة 

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2027

زودت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة جديدة بلمسات مستوحاة من لانسر ايفولوشن، وشبك أمامي جديد أكثر جرأة، وبها لمحات تصميمية تذكر بسيارات لانسر ايفولوشن الشهيرة، وأعادت ميتسوبيشي تصميم عناصر الدرع الديناميكي الأمامي مع زيادة سماكتها واستبدال اللمسات الكرومية بأخرى سوداء، واحتفظت السيارة بالمصابيح الأمامية، وبها فتحات تهوية أمامية، وبها مصابيح ضباب ظهرت في تحديث 2019 .

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 بها، شاشة ترفيه مقاس 7 بوصه وعدادات تقليدية، وبها مجموعة من التجهيزات العملية منها، مسند الذراع الخلفي المزود بحاملات أكواب، ونظام تثبيت السرعة، ونظام التشغيل والإيقاف التلقائي للمحرك، والدخول الذكي بدون مفتاح، ونظام منع السرقة، وبها نظام التحذير من الاصطدام الأمامي عند السرعات المنخفضة، ونظام منع التسارع غير المقصود المعتمد على الرادار القادر على رصد العوائق أمام السيارة حتى مسافة 4 متر .

محرك ميتسوبيشي أتراج موديل 2027

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 79 حصان، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي أتراج موديل 2027

سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 الجديدة 

تباع سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 63 ألف ريال سعودي .

شركة ميتسوبيشي ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 أتراج موديل 2027 مواصفات ميتسوبيشي أتراج لانسر ايفولوشن محرك ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 سعر ميتسوبيشي أتراج موديل 2027 سعر ميتسوبيشي أتراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتيليجرام والتعليم تتحرك

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

الصور المتداولة

تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق

الصورة المثيرة للجدل

ضبط مراقب صور امتحان انجليزي الثانوية العامة "في الحمام" وأرسله لجروبات الغش

صورة أرشيفية

آلام الولادة تفاجئ طالبة ثانوية عامة أثناء امتحان الانجليزي بإحدى اللجان بالدقي

الجزيري

الجزيري يورط الزمالك في أزمة عقده بعد إنذار بالفسخ

ترشيحاتنا

المستشار عصام فريد

رئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق العلاقات المصرية الأردنية على مختلف المستويات

عبور 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

عبور 4 قوافل مساعدات إماراتية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات الجارية لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بالصور

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟
بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد