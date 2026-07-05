توقع مسؤولون أمريكيون أن ينجح الرئيس الأمريكي في إبرام صفقات أسلحة بمليارات الدولارات على هامش قمة الناتو ، مشيرين إلى أنه تم تكليف وزير الحرب بمراجعة مستوى القوات الأمريكية في أوروبا.

وقال المسؤولون الأمريكيون : ترامب يتوقع من جميع حلفاء الناتو زيادة ميزانياتهم الدفاعية.

وتستعد تركيا لاستضافة قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “ناتو” للمرة الثانية في تاريخها، بعد أكثر من عقدين على استضافتها “قمة إسطنبول 2004” التي شكّلت إحدى أبرز المحطات في مسيرة الحلف.

وبحسب الإعلام التركي ؛ فتكتسب القمة السادسة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الـ”ناتو”، المقررة في العاصمة أنقرة يومي 7 و8 يوليو الجاري، أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها البيئة الأمنية الدولية، والتحديات المتزايدة التي تواجه الحلف.

ومن المتوقع أن تعكس القمة الثقل الدبلوماسي المتنامي لتركيا داخل الـ”ناتو”، وأن تؤكد دورها المحوري في القضايا الأمنية الإقليمية والدولية، إلى جانب إبراز قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية وخبرتها في إدارة الأزمات، في وقت يتصدر فيه ملف تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء جدول أعمال الحلف.

ويشارك في القمة قادة الدول الأعضاء الـ 32، يتقدمهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع للدول الأعضاء.