ترامب يجدد الدعوة لإقرار "قانون إنقاذ أمريكا" في احتفال الذكرى الـ250 للاستقلال

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الدعوة إلى إقرار مشروع قانونه لإصلاح الانتخابات الفيدرالية، "قانون إنقاذ أمريكا"، وذلك خلال خطاب ألقاه أمام حشود في منطقة "ناشونال مول" بالعاصمة واشنطن، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد.

وقال ترامب عن التشريع، الذي يواجه معركة شاقة في الكابيتول هيل حسبما نقلت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية: "اليوم، بلدنا ينتصر من جديد، وننتصر كما لم ننتصر من قبل. أمريكا عادت، ونريد أن نحافظ على عظمة أمريكا، وسنفعل ذلك من خلال الموافقة على قانون إنقاذ أمريكا، ما يعني أنه يجب على جميع الناخبين إبراز بطاقة هوية الناخب.. يجب على جميع الناخبين تقديم ما يُسمى بإثبات الجنسية".

وأضاف ترامب: "لن يكون هناك اقتراع عبر البريد، إلا في حالات المرض أو العجز أو الخدمة العسكرية أو السفر، ولن يكون هناك غش في الانتخابات بعد الآن. الأمر في غاية البساطة".

كما أشار ترامب إلى قانون "إنقاذ أمريكا" خلال كلمته في جبل رشمور مساء الجمعة، بحضور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون.

وجاء الخطاب عقب إخلاء عشرات الآلاف من المشاركين من موقع الاحتفال بسبب اقتراب عواصف رعدية شديدة، قبل أن تسمح السلطات بعودتهم بعد خضوعهم لإجراءات تفتيش أمنية جديدة نفذها جهاز الخدمة السرية الأمريكية، ما أدى إلى طوابير طويلة وصعوبات في دخول الموقع.

وكان ترامب قد أكد، قبل بدء الخطاب، عزمه على المضي قدمًا في المشاركة بالاحتفال مهما طال انتظار انحسار العاصفة، وكتب عبر منصته "تروث سوشيال" أن "العواصف تجلب الحظ مهما كانت المناسبة، كما أنها تجعل الأحداث أكثر إثارة بعض الشيء".



