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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ الطفل بالمنيا: تطوير 330 مدرسة ضمن برنامج المدارس الآمنة | شاهد

برنامج المدارس الامنه
برنامج المدارس الامنه
ايمن رياض

قدم صدى البلد بثا مباشرا لافتتاح برنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة للطلاب بالمدارس الآمنه وأعلنت اسماء عبد الجابر مدير مكتب منظمة إنقاذ الطفل بمحافظة المنيا، أنه يتم استهداف تطوير 330 مدرسة بمختلف مراكز المحافظة، ضمن مبادرة «المدارس الآمنة»، بهدف توفير بيئة تعليمية أكثر أمانا ودعما للطلاب، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وصيانة، إلى جانب برامج تدريبية وأنشطة متنوعة داخل المدارس.


وأوضحت أن التطوير لا يقتصر على أعمال البنية التحتية، بل يشمل رفع كفاءة المعلمين والعاملين بالمدارس، وتنفيذ تدريبات متخصصة تسهم في تعزيز معايير السلامة، إلى جانب تنظيم أنشطة تربوية وتوعوية تستهدف الطلاب وأولياء الأمور، بما ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.

وأشارت مدير مكتب منظمة إنقاذ الطفل، إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة التطوير وفق جدول زمني محدد، بما يحقق الاستفادة القصوى للمدارس المستهدفة، ويعزز من جاهزيتها لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

وأضافت أن البرنامج يركز على ترسيخ ثقافة السلامة داخل المجتمع المدرسي، من خلال رفع الوعي بالممارسات السليمة، وتوفير بيئة تساعد الطلاب على التعلم والمشاركة في الأنشطة المختلفة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم

شاهد لينك البث المباشر

https://www.facebook.com/share/v/1H1cStiKVL/

المنيا المدارس الآمنة القراءه والكتابه الطلاب

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