قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حارة من الخميس إلى الاثنين المقبل.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
مصر تقود إعداد ونشر أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى إفريقيا
محمود عزب يكشف أسرار حياته: عرفت بإصابتي بورم قبل العملية.. وزوجتي عاشت معي أصعب الأيام
من 92.4% إلى 4%| القصة الكاملة لأزمة مريم طالبة الثانوية.. والتعليم تكشف مفاجأة
الصين تُصدر إنذارين باللونين الأصفر والأزرق لمواجهة العواصف المُمطرة والطقس شديد الحمل الحراري
مصطفى بكري بعد حادث ميناء دمياط: أعداء مصر يتآمرون لإشعال المنطقة
«عموتة» يتمسك ببقاء مصطفى شوبير.. ويحدد شرطًا وحيدًا للموافقة على رحيله
أحدث ظهور لـ حمزة عبد الكريم من تدريبات الفريق الأول لبرشلونة.. شاهد
الحكومة: طائرة مسيّرة وراء حريق سفينتين في ميناء دمياط
برلماني: وحدة ووعي المصريين وقوة الدولة حصن حقيقي في مواجهة التحديات
موجة حارة مستمرة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة
مسيرات أوكرانية تستهدف 5 ناقلات نفط روسية في البحر الأسود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف سينهي أزمة شحن البطارية! تعرف على مواصفات Vivo S2 5G الجديد

سعر هاتف Vivo S2 5G
سعر هاتف Vivo S2 5G
لمياء الياسين
نتيجة الثانوية العامة 2026

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف Vivo S2 5G والمتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد
قد تشمل خيارات الألوان الأزرق الياقوتي والبرونزي ويعد من المتوقع أن يبلغ سعر نسخة التخزين بسعة 128 جيجابايت 51,999 روبية حوالي 27,757.14 جنيه مصري

سعر هاتف Vivo S2 5G 

سعر هاتف Vivo S2 5G 

أُعلن عن إطلاق هاتف Vivo S2 5G قريبًا، كأول هاتف من سلسلة S للشركة منذ ما يقارب ست سنوات. وقد سُرّبت خلال الأسابيع الماضية صور تشويقية ومواصفات رئيسية للهاتف المرتقب. ورغم أن موعد إطلاقه الرسمي لا يزال طي الكتمان، فقد ظهرت ألوانه وأبعاده. ومن المتوقع أن يأتي  هاتف Vivo S2 5G بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد، مع حواف رفيعة لتوفير تجربة مشاهدة غامرة من الحافة إلى الحافة ​​وقد يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهما الأزرق الياقوتي، والبرونزي الملكي، والأبيض الحريري.


ميزات هاتف vivo S2

من حيث الأبعاد، من المتوقع أن يبلغ سمك هاتف Vivo S2 5G باللون الأبيض  8.10 ملم ووزنه 199 حرامًا ومن المتوقع أن يبلغ سمكه 7.99 ملم ووزنهما 197 حرامًا.

بحسب  التسريبات ، من المتوقع أن  يأتي هاتف Vivo S2 5G نسخة 8 جيجابايت بذاكرة وصول عشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. كما يُتوقع توفره أيضاً بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 55,999 روبية هندية.

ميزات ومواصفات هاتف Vivo S2 5G

على الجانب الاخر من ناحية الكاميرات، قد يأتي الهاتف الجديد مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل. وهذا يناقض التسريبات السابقة التي أشارت إلى مستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Vivo على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تكشف المواصفات المسربة أيضًا عن حصول هاتف Vivo S2 5G على تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الغبار والماء. ويُقال إنه مزود ببطارية سعة 7050 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط. 

شاشة AMOLED هاتف Vivo S2 5G كاميرا خلفية صور السيلفي إجراء مكالمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ايمان السيد

لغز اختفاء جثمان رضيع بالشرقية| الأم تستغيث: ابني راح فين.. وإدارة المستشفى ترد

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

انتشال جثـ.مان شاب غرق بترعة ميت الحلوج في الدقهلية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء المحافظة ويشيد بتفوقهم وتميزهم العلمي

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يتفقد نادي بلقاس الرياضي ويؤكد دعم المحافظة لتطوير المنشآت الرياضية|صور

بالصور

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد