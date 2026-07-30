هاتف سينهي أزمة شحن البطارية! تعرف على مواصفات Vivo S2 5G الجديد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء هاتف Vivo S2 5G والمتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد

قد تشمل خيارات الألوان الأزرق الياقوتي والبرونزي ويعد من المتوقع أن يبلغ سعر نسخة التخزين بسعة 128 جيجابايت 51,999 روبية حوالي 27,757.14 جنيه مصري

سعر هاتف Vivo S2 5G

سعر هاتف Vivo S2 5G

أُعلن عن إطلاق هاتف Vivo S2 5G قريبًا، كأول هاتف من سلسلة S للشركة منذ ما يقارب ست سنوات. وقد سُرّبت خلال الأسابيع الماضية صور تشويقية ومواصفات رئيسية للهاتف المرتقب. ورغم أن موعد إطلاقه الرسمي لا يزال طي الكتمان، فقد ظهرت ألوانه وأبعاده. ومن المتوقع أن يأتي هاتف Vivo S2 5G بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد، مع حواف رفيعة لتوفير تجربة مشاهدة غامرة من الحافة إلى الحافة ​​وقد يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان وهما الأزرق الياقوتي، والبرونزي الملكي، والأبيض الحريري.



ميزات هاتف vivo S2

من حيث الأبعاد، من المتوقع أن يبلغ سمك هاتف Vivo S2 5G باللون الأبيض 8.10 ملم ووزنه 199 حرامًا ومن المتوقع أن يبلغ سمكه 7.99 ملم ووزنهما 197 حرامًا.

بحسب التسريبات ، من المتوقع أن يأتي هاتف Vivo S2 5G نسخة 8 جيجابايت بذاكرة وصول عشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية. كما يُتوقع توفره أيضاً بسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 55,999 روبية هندية.

ميزات ومواصفات هاتف Vivo S2 5G

على الجانب الاخر من ناحية الكاميرات، قد يأتي الهاتف الجديد مزودًا بكاميرا خلفية مزدوجة، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل. وهذا يناقض التسريبات السابقة التي أشارت إلى مستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. ومن المتوقع أن يحتوي هاتف Vivo على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

تكشف المواصفات المسربة أيضًا عن حصول هاتف Vivo S2 5G على تصنيف IP68 + IP69 لمقاومة الغبار والماء. ويُقال إنه مزود ببطارية سعة 7050 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط.