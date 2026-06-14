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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي يعرض مشاهد من مظاهرات في جنيف قبيل انطلاق قمة السبع

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن


عرض الإعلامي نشأت الديهي، بثًا مباشرًا من مدينة جنيف السويسرية، تضمن مشاهد لمظاهرات قال إنها تشهدها المدينة قبل انطلاق اجتماعات قمة مجموعة السبع، التي تُعقد بمشاركة مصر بدعوة من الرئيس الفرنسي.


وخلال العرض، أشار الديهي إلى أن المدينة تشهد إجراءات أمنية مكثفة وانتشارًا واسعًا لقوات الشرطة، بمشاركة عناصر أمنية من عدة دول أوروبية، في إطار تأمين فعاليات القمة المرتقبة.


ووفقًا لما عرضه الديهي، فقد تم إغلاق عدد من المحال التجارية في بعض مناطق جنيف، وسط حالة من القلق والترقب بين السكان، مع تشديد الإجراءات الأمنية في محيط الفنادق والمنشآت الحيوية.
كما أشار إلى انتشار أمني واسع وتكثيف الإجراءات الاحترازية تحسبًا لأي أعمال شغب أو اضطرابات خلال فترة انعقاد القمة.


وأكد أن مصر تشارك في قمة مجموعة السبع للمرة الثانية، بعد مشاركتها السابقة في فرنسا، وذلك بدعوة من الجانب الفرنسي، مشيرًا إلى أن القمة ستناقش عددًا من الملفات الدولية المهمة خلال أيام انعقادها.

القضايا الدولية

وتطرق العرض إلى أن القمة تأتي في ظل حالة من القلق العالمي بشأن عدد من القضايا الدولية، حيث من المقرر أن تبحث الاجتماعات ملفات سياسية واقتصادية وأمنية متعددة بمشاركة قادة وزعماء عدد من الدول.

نشأت الديهي الرئيس الفرنسي مجموعة السبع الشرطة القمة مصر

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