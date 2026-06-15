نشأت الديهي: التطورات العسكرية الأخيرة عطّلت اتفاقًا كان مرتقبًا بين إيران وأمريكا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك حديثًا متداولًا بشأن اتفاق كان من المتوقع التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة أسهمت في تعطيل مسار هذا الاتفاق وأثرت على فرص إتمامه خلال الفترة الحالية.



وأوضح "الديهي" خلال بث مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على "الفيس بوك"، أن بعض التقديرات كانت تشير إلى إمكانية توقيع الاتفاق في توقيت يتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يمنحه دفعة سياسية ورمزية، إلا أن الأحداث المتسارعة والتوترات الأخيرة حالت دون إتمام هذه الخطوة بالشكل الذي كان متوقعًا.

وأضاف أن هناك آراء وتحليلات تتحدث عن احتمال اللجوء إلى ترتيبات بديلة، قد تشمل التوقيع بالأحرف الأولى أو اتخاذ خطوات تمهيدية عبر قنوات ووسائل دبلوماسية مختلفة، تمهيدًا لاستكمال الاتفاق في وقت لاحق.

المشهد الإقليمي لا يزال يشهد تطورات متلاحقة



وأكد الديهي أن المشهد الإقليمي لا يزال يشهد تطورات متلاحقة، ما يجعل مستقبل أي تفاهمات أو اتفاقات مرهونًا بمسار الأحداث خلال الفترة المقبلة، في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأوساط السياسية والدبلوماسية.