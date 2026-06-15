قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباشر الآن .. الشوط الثاني مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب
شيخ الأزهر يهنئ قادة الأمة الإسلامية وشعوبها بمناسبة العام الهجري 1448هـ
مونديال 2026.. مصر تنهي الشوط الأول متقدمة على بلجيكا بهدف إمام عاشور
قطع المياه 16 ساعة عن بشتيل بالجيزة .. تعرف على الأسباب والمواعيد
كارثة عسكرية أمريكية.. تحطم قاذفة "بي-52" داخل قاعدة جوية بكاليفورنيا
عايدة رياض: أكثر ما يزعجني ابتعاد فنانين كبار عن المشاركة فى الأعمال الفنية |خاص
مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات
تركي آل الشيخ يتغني بهدف إمام عاشور مع مصر في شباك منتخب بلجيكا
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448هـ
آسر حسين: صلاح يسعى لكتابة التاريخ بقميص الفراعنة.. والمونديال هدفه الأكبر
مونديال 2026.. مصر تتقدم على بلجيكا بهدف إمام عاشور بعد مرور 30 دقيقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منذ تأسيسها.. الديهي يستعرض تاريخ إنشاء مجموعة السبع الكبار

الديهي
الديهي
هاني حسين

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل تطور قمة مجموعة السبع الكبرى، موضحًا أنها أصبحت تمثل واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تجمع قادة الدول الصناعية الكبرى لمناقشة التحديات العالمية.


وأشار "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، من مدينة إيفيان الفرنسية، إلى أن فكرة المجموعة تعود إلى نحو 51 عامًا، في أعقاب حرب أكتوبر عام 1973 وما تبعها من تداعيات اقتصادية عالمية، خاصة أزمة استخدام سلاح النفط، وهو ما دفع فرنسا وألمانيا إلى الدعوة لعقد اجتماعات دولية لإيجاد آلية للتعامل مع تلك الأزمات.


وأوضح أن أول قمة عُقدت عام 1975 في فرنسا، مشيرًا إلى أن المجموعة استمرت في عقد اجتماعاتها بشكل سنوي لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية، وخاصة ما يتعلق بالدول الرأسمالية الكبرى وسياسات الطاقة والتمويل والتجارة.


وتابع أن المجموعة تحولت لاحقًا إلى "مجموعة الثمانية" بعد دعوة روسيا للانضمام عقب نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، إلا أن عضوية روسيا توقفت عام 2014 بعد أزمة ضم شبه جزيرة القرم، لتعود المجموعة مجددًا إلى صيغة "السبع".


وأشار إلى أن قمة مجموعة السبع باتت تناقش ملفات محورية تشمل قضايا الطاقة والمناخ والتمويل العالمي، إلى جانب قضايا الدول النامية والعلاقات الاقتصادية الدولية، معتبرًا أنها تمثل أحد أهم مراكز التأثير في صياغة النظام الاقتصادي العالمي.

الديهي نشات الديهي اخبار التوك شو مصر قمة السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ترشيحاتنا

زيادة المعاشات2026

الإعلان خلال أيام .. قيمة الزيادة في المعاشات 2026؟

الذهب

تراجع مفاجئ.. أسعار الذهب تعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

الدواء

احذر.. مشروبات يومية تضعف مفعول الدواء وتهدد صحتك

بالصور

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون.. حقائق يجب معرفتها

مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون
مشروب صباحي يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون

من الوفاة المفاجئة إلى الطب الشرعي .. تفاصيل جديدة في رحيل إيجي أرتيم | تقرير

إيجي أرتيم
إيجي أرتيم
إيجي أرتيم

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد