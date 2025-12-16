إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب

قال جمال الوصيف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن اليوم الثاني من جولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية بالخارج يشهد استمرار عملية الاقتراع في 55 دائرة انتخابية تابعة لـ13 محافظة، داخل السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة.

توافد كثيف لأبناء الجالية

وأضاف المراسل أن هناك توافدًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية المقيمين في المملكة للإدلاء بأصواتهم منذ الصباح، مؤكدًا حرصهم على المشاركة الفعّالة في الاستحقاق الانتخابي.

مشاركة من خارج المدن الكبرى

وأشار الوصيف إلى أن العشرات من المقيمين خارج الرياض وجدة يأتون عبر حافلات لدعم مرشحيهم، على الرغم من بعد المسافات التي تصل إلى مئات الكيلو مترات، موضحًا أن الأحوال الجوية الصعبة وتساقط الأمطار على مدار يومين لم يمنعا الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.