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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

من 250 لـ1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بنسبة 15%

الإيجار القديم
الإيجار القديم
قسم الخدمات

يشهد ملف الإيجار القديم، تطورات تنظيمية بارزة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق آليات ومكتسبات قانونية واضحة تحدد قيم الزيادات السنوية وتصنيفات المناطق والفترات الانتقالية اللازمة لتوفيق الأوضاع.

نسبة الزيادة السنوية: تبلغ نسبة الزيادة الدورية 15% سنويًا، على ألا تُحسب هذه الزيادة على القيمة القديمة، بل تُحتسب على القيمة الإيجارية الجديدة بعد تحديدها.

زيادة الإيجار القديم 15% اعتبارا من سبتمبر 2026

المناطق الاقتصادية: تضمنت خريطة التسعير تحديد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، على ألا تقل عن حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة الإيجارية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية، وبحد أدنى يصل إلى 400 جنيه شهريًا.

المناطق المتميزة: رُفعت القيمة الإيجارية لتُحدد بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية، وبحد أدنى يبلغ 1000 جنيه شهريًا.

الإيجار القديم

​الأطر الزمنية والفترات الانتقالية

الوحدات السكنية: تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد إلى 7 سنوات كاملة.

الوحدات غير السكنية: تبلغ مدة الفترة الانتقالية للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن 5 سنوات.

موعد تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% وقيمة الإيجار الجديدة

تفاصيل الطرح الجديد لوحدات “الإيجار”

كان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  أعلن تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية بنظام "الإيجار"، الذي يستهدف بصورة أساسية الشباب العاملين في المدن الجديدة وأغلب المحافظات، وذلك بقيمة إيجارية تبدأ من 2000 جنيه شهرياً.

أبرز أرقام وطبيعة الطرح الجديد

إجمالي الوحدات المطروحة: يضم الطرح 11,800 وحدة سكنية، مقسمة إلى 3,300 وحدة في المدن الجديدة، و8,500 وحدة في أغلب المحافظات.

بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

القيمة الإيجارية: تبدأ القيمة الإيجارية الشهرية من 2000 جنيه كحد أدنى.

مدة الإيجار والأقساط: تصل مدة الإيجار إلى 20 سنة بأقساط محددة من البداية.

القيمة التأمينية: تبلغ قيمة التأمين للوحدة السكنية بنظام الإيجار ما يعادل شهرين من قيمة الإيجار.

​شروط التقديم ومعايير الاستحقاق

و​وضع الصندوق عدة ضوابط وشروط أساسية للمتقدمين، تتلخص فيما يلي:

الإيجار التمليكي يدخل مرحلة جديدة.. تفاصيل أول طرح يشغل المواطنين

السن: أن يكون المتقدم تحت سن 35 عاماً.

الدخل الشهري: ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 12 ألف جنيه شهرياً، مع اشتراط أن يتراوح الحد الأدنى للأجور لتخصيص الوحدات ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه.

​مواعيد الإعلان وطرح كراسات الشروط

الإعلان عن الطرح: سيكون خلال أوائل الشهر المقبل.

الإيجار التمليكي

طرح كراسات الشروط: ستتوفر كراسات الشروط الخاصة بنظام الإيجار في منتصف الشهر المقبل عبر بوابة مصر الرقمية.

الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملف الإيجار القديم المالك والمستأجر العلاقة الإيجارية الزيادة السنوية

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