بوتين لنظيره الإندونيسي: التبادل التجاري بين بلدينا ارتفع بأكثر من 12% في 2025

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإندونيسيا يشهد نموًا، حيث تجاوز معدل النمو 12% العام الماضي.

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم الخميس، أجرى الرئيس الروسي، مباحثات مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وقال بوتين خلال اللقاء: "التجارة تتطور وتنمو، وفي العام الماضي تجاوزت نسبة النمو 12%"، مشيرا إلى عمل لجنة ثنائية منفصلة معنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني.

وأضاف: "تشمل مجالات اهتمامنا الزراعة، وبناء السفن، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية".

وقال الرئيس الروسي خلال اللقاء: "تشمل مجالات اهتمامنا: الزراعة، وبناء السفن، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية".

وأشار الرئيس الروسي أيضًا إلى اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلًا عن العلاقات الودية بين موسكو وجاكرتا في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا وغيرها من المنصات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن الاجتماع في فلاديفوستوك سيعطي دفعة لتطوير العلاقات بين البلدين، مذكرًا بأن هذه ثاني مباحثات على أعلى مستوى تُجرى بينهما في عام 2026.

وقال: "تعكس علاقاتنا الشخصية أيضًا الطابع الاستراتيجي الحقيقي للعلاقات بين دولتينا".

وقال سوبيانتو: "علاقاتنا تنمو بقوة كبيرة، بما في ذلك في مجال التعاون التجاري والاقتصادي، ونحن مستعدون لمواصلة تعزيز علاقاتنا".

وشدد على أن روسيا شريك مهم لإندونيسيا، وأن العلاقات بين البلدين تمتد جذورها بعمق في التاريخ.

وأضاف الرئيس الإندونيسي: "تمثل روسيا شريكًا مهمًا لإندونيسيا. ولذلك نحن فخورون وسعداء بأن علاقاتنا وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية العام الماضي".

ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، داخل حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، وتعد "سبوتنيك" الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.