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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز والأهلي في الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد ختام الجولة الثالثة

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
إسلام مقلد

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، وشهد جدول الترتيب استمرار المنافسة القوية في المراكز الأولى، مع تساوي بيراميدز والأهلي في صدارة المسابقة برصيد 9 نقاط لكل فريق.

بيراميدز يتصدر بفارق الأهداف

احتل فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد مرور 3 جولات، بعدما جمع 9 نقاط من تحقيق العلامة الكاملة، وسجل لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط، ليمتلك فارق أهداف +6.

وجاء الأهلي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط أيضًا، بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية، وسجل الفريق 6 أهداف مقابل استقبال هدفين، بفارق أهداف +4.

الزمالك في المركز الثالث

وحل الزمالك في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة، دون أن يتلقى أي هزيمة خلال الجولات الثلاث الأولى.

وسجل الزمالك 5 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا، ليصل فارق أهدافه إلى +4.

سيراميكا وطلائع الجيش والمصري في المطاردة

وجاء سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بعدما سجل 6 أهداف واستقبل 3 أهداف.

وتساوى طلائع الجيش والمصري مع سيراميكا في رصيد 6 نقاط، حيث احتل طلائع الجيش المركز الخامس، بينما جاء المصري في المركز السادس، ويمتلك كل منهما فارق أهداف +1.

وادي دجلة والقناة في منتصف الجدول

واحتل وادي دجلة المركز السابع برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين، بينما جاء القناة في المركز الثامن برصيد 5 نقاط أيضًا، بعد تحقيق فوز وتعادلين.

ويحتل فويتشر المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الاتحاد السكندري صاحب المركز العاشر، بينما جاء زد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

المقاولون وأبو قير والبنك الأهلي

وجاء المقاولون العرب في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط، يليه أبو قير للأسمدة في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط، والبنك الأهلي في المركز الثالث عشر أيضًا برصيد 3 نقاط.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد نقطتين، متقدمًا على بترول أسيوط صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

بتروجيت وسموحة وإنبي وغزل المحلة في مؤخرة الترتيب

وجاء منتخب السويس بتروجيت في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة، يليه سموحة في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة.

ويحتل الشرقية إنبي المركز التاسع عشر برصيد نقطة واحدة، بينما يتذيل غزل المحلة جدول ترتيب الدوري المصري في المركز العشرين برصيد نقطة واحدة، مع فارق أهداف -5.

وتعكس نتائج الجولات الثلاث الأولى تقاربًا واضحًا في جدول الترتيب، خاصة في مراكز الوسط، حيث تفصل نقاط قليلة بين عدد كبير من الفرق، وهو ما ينذر بمنافسة قوية مع استمرار مباريات الموسم. وتؤكد بيانات جدول الترتيب بعد الجولة الثالثة تصدر الأهرام والأهلي برصيد 9 نقاط، يليهما الزمالك بـ7 نقاط. 

بطولة الدوري المصري بطولة الدوري الدوري المصري الممتاز الدوري فريق بيراميدز

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