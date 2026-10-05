أولها الشعب المصري.. دروس مستفادة من حرب أكتوبر 73 لم ينتبه لها كثيرون

قال اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان، الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، إن حرب أكتوبر 1973 قدمت العديد من الدروس المستفادة التي ما زالت مصر تستفيد منها حتى اليوم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى إلى أن الدروس المستفادة كثيرة جدًا جدًا جدًا، وما زلنا نستفيد بها حتى الآن، منوها أن أول درس مستفاد هو التماسك الشعبي، وأن الجيش والشعب يد واحدة، وأن الجبهة الداخلية لا تقل أهمية عن جبهة القتال للعسكريين، والجبهة الداخلية هي خط الدفاع الأول لأي قوات مسلحة".

وأضاف: "وكانت خير جبهة منذ 67 وحتى انتصرنا في 73، فهذا أول درس، أول درس هو الشعب".

وتابع: "الدرس الثاني هو القدرة على تحويل الصعاب إلى مزايا وإلى انتصار، رغم التفوق التكنولوجي العالي الذي كان موجودًا لدى الجيش الإسرائيلي أمامنا، ومن ورائه الدعم الأمريكي الحديث والعالي جدًا، إلا أن الفكر والتدريب ومهارة الجندي المصري والخداع الاستراتيجي الذي تم، هذه الفجوة ألغاها تمامًا".

وقال: "بل بالعكس، تفوقنا بالفكر، وتفوقنا بالروح المعنوية العالية، وتفوقنا بالأسلحة البسيطة التي كانت معنا، ووضعنا هدفًا نستطيع تنفيذه بهذه الأسلحة ويقهر الصعاب".

وأضاف: "وده من الجيش الذي كان يُدعى أنه جيش لا يُقهر، وقطعنا اليد الطولى التي هي القوات الجوية، التي كانوا يتباهون بها، بحائط الصد القوي من الدفاع الجوي، ومن الدشم، ومن خط بارليف، اقتحمنا هذا الخط، وتم التغلب حتى ولو كانت بالأفكار البسيطة، لكنها خرجت من إرادة قوية".