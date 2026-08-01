حيل نفسية وأدوية.. اكتشف أقوى طرق علاج الاكتئاب

يعد الاكتئاب من المشكلات الشائعة التي يمكن أن تتسبب في الإصابة ببعض المشكلات الصحية الخطيرة ويؤثر على العمل والدراسة وقد يؤدي للتفكير في إنهاء الحياة.

ووفقا لما جاء في موقع webmd توجد علاجات طبية فعّالة للاكتئاب، تشمل العلاج النفسي والأدوية.

علاج الاكتئاب النفسي

تُعدّ العلاجات النفسية الخطوة الأولى في علاج الاكتئاب، ويمكن دمجها مع الأدوية المضادة للاكتئاب في حالات الاكتئاب المتوسطة والشديدة أما في حالات الاكتئاب الخفيفة، فلا حاجة للأدوية المضادة للاكتئاب.

يمكن أن تُعلّم العلاجات النفسية أساليب جديدة في التفكير والتأقلم والتواصل مع الآخرين وقد تشمل هذه العلاجات جلسات علاجية مع متخصصين ومعالجين غير متخصصين تحت إشراف مختصين.

ويمكن إجراء هذه الجلسات حضورياً أو عبر الإنترنت كما يمكن الوصول إلى العلاجات النفسية من خلال كتيبات المساعدة الذاتية والمواقع الإلكترونية والتطبيقات.

تشمل العلاجات النفسية الفعالة للاكتئاب ما يلي:

التنشيط السلوكي

العلاج السلوكي المعرفي

العلاج النفسي بين الأشخاص

العلاج بحل المشكلات

علاج الاكتئاب بالأدوية

تشمل الأدوية المضادة للاكتئاب مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثل فلوكستين.

ينبغي على الأطباء أن يضعوا في اعتبارهم الآثار الجانبية المحتملة المرتبطة بأدوية مضادات الاكتئاب، والقدرة على تقديم أي من التدخلين من حيث الخبرة، أو توافر العلاج، والتفضيلات الفردية.

ولا ينبغي استخدام مضادات الاكتئاب لعلاج الاكتئاب عند الأطفال، كما أنها ليست الخط الأول للعلاج عند المراهقين، حيث يجب استخدامها بحذر شديد كما تُستخدم أدوية وعلاجات مختلفة لعلاج اضطراب ثنائي القطب