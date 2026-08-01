برشلونة يضم الموهبة البلجيكية جيسي بيسيو بعقد حتى 2031

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميًا مع الموهبة البلجيكية الشابة جيسي بيسيو، قادمًا من كلوب بروج، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2031، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه بالمواهب الواعدة للمستقبل.

وبحسب تفاصيل الصفقة، بلغت قيمة انتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا نحو 8.5 ملايين يورو، مع احتفاظ نادي كلوب بروج بنسبة 20% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

ويشغل بيسيو مركز الجناح الأيسر، ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة البلجيكية، حيث يتميز بسرعته الكبيرة، وقدرته على المراوغة، والتفوق في المواجهات الفردية.

ومن المنتظر أن يبدأ اللاعب مشواره مع برشلونة أتلتيك، على أن يكون ضمن منظومة الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني هانز فليك، تمهيدًا لتصعيده تدريجيًا إلى الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.