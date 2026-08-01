فرج عامر: حمزة عبد الكريم فاجأ هانز فليك في أول ظهور مع برشلونة

نجح المهاجم المصري حمزة عبد الكريم في لفت الأنظار بقوة بعدما سجل هدفين في أول مباراة ودية له مع برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، في انطلاقة مميزة نالت إشادة واسعة.

حمزة عبد الكريم

وأشاد فرج عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قدمه اللاعب الشاب، مؤكدًا أن حمزة عبد الكريم فاجأ المدير الفني هانز فليك بمستواه وتألقه في أول ظهور بقميص الفريق الكتالوني.

واختتم عامر رسالته بالتعبير عن أمنياته باستمرار تألق اللاعب، قائلًا إن البداية رائعة، متمنيًا لحمزة عبد الكريم مواصلة الأداء المميز وتحقيق المزيد من النجاحات مع برشلونة.