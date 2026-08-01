الشعب الجمهوري: حملات التعليم العالي ضد الكيانات الوهمية خطوة هامة لحماية مستقبل الطلاب

أكد حسانين توفيق، أمين لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري، أن الحملات التي تشنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد الكيانات التعليمية الوهمية تمثل خطوة مهمة للحفاظ على حقوق الطلاب وأسرهم، وحماية مستقبلهم من الوقوع ضحية للمعاهد والجامعات غير المعتمدة.

وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في توقيت بالغ الأهمية مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، وبدء مرحلة التقديم للجامعات، حيث تكثر محاولات بعض الكيانات الوهمية في استغلال حيرة الطلاب وأولياء الأمور وتضليلهم بإعلانات مضللة.

توسيع حملات التوعية

وطالب حسانين توفيق، بتوسيع حملات التوعية خلال هذه الفترة، من خلال القنوات الرسمية ووسائل الإعلام والسوشيال ميديا، للتعريف بالكيانات المعتمدة فقط، ونشر قوائم دورية بالجامعات والمعاهد المعترف بها، حتى لا يقع الطلاب فريسة لشهادات غير معتمدة لا تعترف بها الدولة وسوق العمل.

وشدد على أهمية نشر الوعي، خاصة بين طلاب الثانوية العامة في المحافظات، مشدداً على أن حماية الطالب من الاحتيال التعليمي جزء أصيل من الاستثمار في بناء الإنسان المصري.

وطالب بتكثيف الجهود الحكومية الرامية لضبط منظومة التعليم العالي، ومكافحة أي ممارسات تضر بالعملية التعليمية، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على الكيانات الوهمية ومن يروج لها.