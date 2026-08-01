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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم عبد الجواد: حمزة عبد الكريم رفع راسنا.. هدفان وحديث فليك عنه يدعو للفخر

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى الذي قدمه اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة، بعد تألقه في المباراة الودية الأخيرة وتسجيله هدفين، إلى جانب الإشادة التي حصل عليها من مدرب الفريق هانز فليك.

حمزة عبد الكريم 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حمزة عبد الكريم مخلي الواحد فرحان وفخور جدًا والله.. أداؤه امبارح وتسجيله هدفين وكمان كلام هانز فليك عنه حاجة تشرف وتفرح وترفع الراس.. ربنا يكرمك يا حمزة ويفتحها في وشك أكتر وأكتر.”

ويواصل حمزة عبد الكريم لفت الأنظار خلال فترة إعداد برشلونة للموسم الجديد، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع الفريق، ما يعزز آمال الجماهير المصرية في رؤية موهبة جديدة تفرض نفسها داخل صفوف النادي الكتالوني.

حمزة عبد الكريم برشلونه إبراهيم عبد الجواد

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