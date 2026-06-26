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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسيوني: حسام حسن نجح نفسيًا أمام نيوزيلندا.. وأتوقع مشاركة رامي ربيعة أمام إيران

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد

أكد عبدالحميد بسيوني، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الإكوادور قدم مباراة قوية أمام ألمانيا في بطولة كأس العالم، رغم استحواذ المنتخب الألماني على مجريات اللقاء.

وقال بسيوني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن منتخب الإكوادور كان مميزًا للغاية في التحولات من الدفاع إلى الهجوم، واستغل الأخطاء التي وقع فيها لاعبو ألمانيا، ليظهر بصورة قوية خلال المباراة.

وتحدث بسيوني عن مستقبل محمد صلاح، قائلًا: "أرى أن محمد صلاح لن يخوض أي تجربة أخرى في إنجلترا بعد الأرقام والإنجازات التي حققها مع ليفربول، وأتمنى له أن يواصل أرقامه الإيجابية خلال الفترة المقبلة، وأتوقع استمراره في أوروبا".

وعن فوز منتخب مصر على نيوزيلندا، أوضح بسيوني أن البداية كانت مفتاح المباراة، مضيفًا: "بداية اللقاء دائمًا تعطي رسالة للمنافس، وفي مباراة نيوزيلندا منحناهم الفرصة للدخول في أجواء المباراة بسبب البداية غير الجيدة".

وأضاف: "حسام حسن نجح في التعامل نفسيًا مع اللاعبين بين شوطي المباراة، وهو ما انعكس على الأداء في الشوط الثاني، حيث تطور مستوى المنتخب بشكل واضح ونجح في تحقيق الفوز".

واختتم بسيوني تصريحاته بتوقع تشكيل منتخب مصر في المباراة المقبلة أمام إيران، قائلًا: "أتوقع مشاركة رامي ربيعة بجوار ياسر إبراهيم في قلب الدفاع، مع استمرار باقي عناصر التشكيل التي اعتمد عليها الجهاز الفني في أول مباراتين بالبطولة".

عبدالحميد بسيوني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق منتخب مصر منتخب الإكوادور كأس العالم ألمانيا

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