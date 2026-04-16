روجينا تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة .. صور

احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مميزة، بعد مفاجأة خاصة أعدها زوجها أشرف زكي، نقيب الممثلين، بمشاركة بناتها مايا ومريم، إلى جانب عدد من أصدقائها المقربين.

وعبرت روجينا عن سعادتها بهذه المناسبة من خلال منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، حيث وجهت رسالة شكر لله على عام جديد في حياتها، وعلى كمّ الحب الكبير الذي تلقته من المحيطين بها.

وأكدت أنها عاشت “أجمل مفاجأة وأحلى يوم في حياتها”، معربة عن امتنانها لكل من حرص على تهنئتها بعيد ميلادها، سواء بالرسائل أو المكالمات.

واختتمت روجينا منشورها بالتأكيد على أن “طاقة الحب أعظم طاقة في الوجود”

مسلسل حد أقصى

وكانت قد شاركت الفنانة روجينا في سباق دراما رمضان الماضي بـمسلسل حد أقصي، حيث شهدت الحلقة الأخيرة منه نهاية حزينة، وأبرزها قتل روجينا “صباح” في حفل زفاف صديقتها المقربة فدوي عايد وسط انهيار الجميع.