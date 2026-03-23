روجينا تشارك رفقة زوجها وابنتيها مايا ومريم في المسجد النبوي.. صور

شاركت الفنانة روجينا عددا من الصور، أثناء زيارتها للمسجد النبوي بالمدينة المنورة، برفقة زوجها الفنان أشرف زكي، ونجلتيها مايا ومريم.

وكتبت روجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: “الحمد والشكر لله.. اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، اللهم اجعلنا دايما في طاعة، وارزق زيارة حرم نبيك لكل مشتاق”.

وكانت قد شاركت الفنانة روجينا في سباق دراما رمضان الماضي بـمسلسل حد أقصي، حيث شهدت الحلقة الأخيرة منه نهاية حزينة، وأبرزها قتل روجينا “صباح” في حفل زفاف صديقتها المقربة فدوي عايد وسط انهيار الجميع.