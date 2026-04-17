انتي الروح والأمان.. أشرف زكي يهنئ روجينا بعيد ميلادها

هنا الفنان أشرف زكى على زوجته الفنانة روجينا بمناسبة عيد ميلادها، برسالة رومانسية.

وكتب أشرف زكى عبر حسابه على إنستجرام: «كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتى... إنتِ مش بس زوجة، إنتِ الروح، والأمان، والظهر اللى عمره ما اتكسر. أنا بيكى، وليكى، ومفيش فى الدنيا دى حاجة تقدر تعوض وجودك فى حياتي».



تابع : «إنتِ أكبر من أى مسمى، إنتِ ضهرى اللى ثابت، وسندى اللى عمره ما مال، وكل خطوة نجحت فيها كان وراها وجودك وإيمانك بيا».



احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مميزة، بعد مفاجأة خاصة أعدها زوجها أشرف زكي، نقيب الممثلين، بمشاركة بناتها مايا ومريم، إلى جانب عدد من أصدقائها المقربين.

وعبرت روجينا عن سعادتها بهذه المناسبة من خلال منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، حيث وجهت رسالة شكر لله على عام جديد في حياتها، وعلى كمّ الحب الكبير الذي تلقته من المحيطين بها.