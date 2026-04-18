في عيد ميلادها.. إطلالات تكشف عن أناقة روجينا

احتفلت الفنانة روجينا يوم 16 إبريل بعيد ميلادها الـ 53 ولا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها وشبابها.

إطلالات روجينا

تحرص روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور روجينا على السوشيال ميديا عن ذوقها الراقي والأنيق في اختيار الأزياء، كما تحرص دائما على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يبرز رشاقتها وقوامها الرشيق.

تفضل روجينا أختيار التصميمات الشبابية وفساتين السهرة القيمة والمطرزة، وتحرص على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد روجينا على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها.